Reafirmó Universidad Central su carácter científico

Picture of ACN
ACN

Con el desarrollo de 430 proyectos de investigación, 85 de ellos internacionales, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) reafirmó, en 2025, su carácter científico e innovador, capaz de impactar en el desarrollo territorial. 

   Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la institución docente, declaró en exclusiva a la ACN que en el presente calendario la institución avanzó en el desarrollo de su proyección estratégica 2023-2026, período en el que se planificaron un grupo de indicadores orientados a mejorar los procesos dentro y fuera de la academia

   Aseveró que el hito más importante del año resultó la preparación y el enfrentamiento al proceso de evaluación externa, desarrollado del 24 al 28 de noviembre, y mediante el cual la universidad persigue ratificar la condición de excelencia que obtuviera en 2016.

   En el marco de esa inspección, llevada a cabo por la Junta de Acreditación Nacional, la UCLV también desarrolló su III Feria de Proyección Social, un espacio para mostrarle a la sociedad y a los empleadores los resultados de los proyectos comunitarios de las 12 facultades y cátedras honoríficas con que cuenta la institución, enfatizó. 

   Otro momento de especial importancia, apuntó, lo constituyó la realización de la V Convención Científica Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, en la que participaron 800 delegados nacionales y extranjeros, y que contó con 18 eventos principales y una Feria de Innovación. 

   Destacó que la casa de altos estudios entregó, como parte de su graduación 69, más de mil 500 profesionales a la región central del país, con un marcado impacto en la formación y aseguramiento de capital humano y en el desarrollo económico que el territorio es capaz de experimentar. 

   Sobre la labor científica de la academia, Raciel Lima Orozco, vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado, dijo que el centro trabajó con un ecosistema de innovación cuya columna vertebral la constituyeron la formación de pre y posgrado, así como los proyectos de investigación por los cuales se ingresó más de un millón de dólares en 2025.

   Argumentó que los resultados científicos de la institución derivaron, fundamentalmente, de la transferencia de tecnologías y los modelos de negocios establecidos con entidades como BioCubaFarma, GeoCuba, el Ministerio de la Agricultura, la Refinería de Petróleo de Cienfuegos y la mayoría de las universidades del país. 

   Fundada el 30 de noviembre de 1952, la UCLV sobresale como el centro de estudios superiores más importante de la región central y el más multidisciplinario de Cuba, con 53 carreras en la oferta de pregrado.

