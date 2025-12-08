lunes 08 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Incidente en Central Termoeléctrica «Diez de Octubre» no causó daños significativos

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

 El incendio en uno de los conductos de la caldera del Bloque 6 de la Central Termoeléctrica «Diez de Octubre» provocó la salida forzosa de esta unidad, que aportaba 60 megawatts (MW) al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el momento del incidente.

De acuerdo con declaraciones a Granma del director de la planta, Jorge Luis Maceira Esteva, las labores de reparación tendrán una duración estimada de 72 horas, una vez que se puedan iniciar. El proceso de recuperación comenzará cuando el conducto afectado se enfríe lo suficiente para que la temperatura permita la sustitución del tramo dañado.

El directivo aseguró que el incendio no causó daños de consideración en otros elementos del bloque generador. Por lo tanto, una vez resuelta esta avería específica, la unidad estará en condiciones de iniciar su proceso de puesta en marcha para reincorporarse al sistema.

La salida de esta planta representa una pérdida de capacidad generadora para el SEN, que ya tenía para esta jornada un elevado déficit de generación.

Los trabajadores de la CTE nuevitera ya se preparan para iniciar las labores de reparación y tratar de terminarlas en el menor tiempo posible.

Destacadas
Incidente en Central Termoeléctrica «Diez de Octubre» no causó daños significativos
Santiago de Cuba clasificado virtualmente a la discusión del título del Fútbol Sala
Serie Nacional de Béisbol: Avispas pasan escoba en el Guillermón
A consulta desde hoy anteproyecto de nuevo Código del Trabajo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios