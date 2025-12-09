Lanzan en Santiago de Cuba libro de Inteligencia Artificial para niños y niñas

Convocada por el Ministerio de Educación junto a la Unión de Informáticos de Cuba y el Ministerio de Comunicaciones, la Jornada Nacional de Inteligencia Artificial contribuye a dotar de habilidades a niños y niñas. En este sentido, se lanzó en Santiago de Cuba el libro electrónico: Descubriendo la Inteligencia Artificial: preguntas y respuestas para niños curiosos de las Dras.C Miriela Escovedo, Directora de Informatización de la Universidad de Oriente y Yailè Caballero Mota. Presidenta de la Filial de la Academia de Ciencias de Cuba en Camagüey y Ciego de Ávila.