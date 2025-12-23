Hasta cuatro mil glaciares podrían desaparecer anualmente para 2055

Un equipo de investigación cuantificó la rapidez con la cual desaparecerán los glaciares de todo el mundo y predijo un escenario alarmante, según publicó la revista científica mensual Nature Climate Change.

Dependiendo de los niveles de temperatura, la tasa podría aumentar de dos mil a cuatro mil glaciares que desaparecerían anualmente, un suceso estrechamente relacionado con el calentamiento del planeta.

El estudio de un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, de Nieve y del Paisaje y la Vrije Universiteit Brussel alertó que los Alpes podrían tener una tasa máxima de pérdida de glaciares entre 2033 y 2041.

Entre tanto, la pérdida máxima global de glaciares ocurriría una década después.

Si la temperatura global aumenta 2,7 grados, las proyecciones estiman que solo quedarán 110 glaciares en Europa Central para 2100, lo cual representa apenas el 3,0 por ciento de los glaciares alpinos actuales, y un aumento de 4,0 grados podría reducir esa cifra a unos 20.

Los investigadores documentaron más de mil pérdidas de glaciares en Suiza entre 1973 y 2016.

Las regiones con numerosos glaciares pequeños a bajas elevaciones o cerca del ecuador, como los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, los Andes y las montañas africanas, son especialmente vulnerables.

En esas zonas se espera que más de la mitad de los glaciares desaparezcan en los próximos 10 a 20 años, dijo Van Tricht, investigador de la Cátedra de Glaciología de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, de Nieve y del Paisaje.

Los investigadores proporcionaron pronósticos detallados para diferentes regiones montañosas y en los Alpes un escenario de 1,5 grados dejaría alrededor de 430 de los tres mil glaciares actuales para 2100 (12 por ciento), mientras que un aumento de 2,0 grados dejaría alrededor del 8,0 por ciento (270 glaciares).

A modo de comparación, las Montañas Rocosas podrían retener cuatro mil 400 glaciares con un aumento de 1,5 grados, el 25 por ciento de los 18 mil actuales.

Los Andes y Asia Central perderían cada uno más del 90 por ciento de sus glaciares en el escenario de mayor calentamiento.

A nivel mundial, con un calentamiento de 4,0 grados solamente 18 000 glaciares permanecerían en comparación con los 100 mil actuales.

Los investigadores introdujeron un nuevo concepto de “extinción máxima de glaciares” para describir el año en el cual desaparece anualmente el mayor número de ellos.

Con una subida de 1,5 grados se proyecta que este pico se alcanzará en 2041, con unas dos mil pérdidas en un solo año, y con un aumento de 4,0 grados habría una pérdida de hasta cuatro mil glaciares en 2055.

Se espera que los hallazgos ayuden a las comunidades, a los encargados de formular políticas y a los gestores de riesgos naturales a prepararse para un futuro con menos disponibilidad de hielo y agua.