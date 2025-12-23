Por cerrar convocatoria de Festival de Documentales Santiago Álvarez (+Fotos)

La convocatoria del XXIII Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam (FIDSA), cerrará el próximo viernes, advirtieron hoy los organizadores del evento en Santiago de Cuba, que tendrá lugar del 5 al 11 de marzo de 2026.

Este espacio, que desde hace más de dos décadas celebra el legado del reconocido cineasta Santiago Álvarez (1919-1998), continúa siendo un punto de encuentro imprescindible para quienes entienden el documental como arte, testimonio y herramienta de transformación social.

Auspiciado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba, el festival convoca a realizadores de todos los continentes a compartir sus obras, reflexionar sobre el papel del cine en la construcción de pensamiento crítico y contribuir a un diálogo que trascienda fronteras, géneros y lenguajes.

En esta edición, se rinde homenaje al cine documental de la República Socialista de Vietnam, país invitado del festival, elección que coincide con el aniversario 80 del Día Nacional Vietnamita, señala la convocatoria.

Alude, además, a la profunda relación histórica entre Vietnam y la obra de Santiago Álvarez, autor de piezas emblemáticas como 79 Primaveras y Hanoi martes 13.

“Álvarez desarrolló un cine comprometido que hizo de la solidaridad internacionalista y la denuncia del imperialismo sus ejes centrales”, apunta el texto.

Recuerda además que el cine documental nació como testimonio y herramienta de denuncia, misión que hoy es más urgente que nunca, y una evidencia de ello es la tragedia que vive el pueblo palestino por la agresión israelí.

El documento llama la atención sobre los más de 200 periodistas asesinados mientras documentaban esa realidad sobre el terreno, en un intento deliberado de silenciar testimonios, borrar evidencias y perpetuar la impunidad.

FIDSA reafirma su vocación de ser un espacio de encuentro y reflexión, donde cada obra transforma las imágenes en conciencia y contribuye a construir un mundo más justo. Invitamos a los creadores a sumarse a este llamado colectivo, destaca la convocatoria.

