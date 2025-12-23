Consulta especializada en Cuba para la atención post-chikungunya

Pacientes con dolencias post-chikungunya, en especial las asociadas a dolor neuropático, los articulares y parestesias, tienen hoy a su disposición una consulta especializada con atención integral y acceso según criterio médico a estudios tomográficos, ultrasonidos y otros procederes diagnósticos.

Se trata de una experiencia única en el país liderada por el Instituto de Neurología y Neurocirugía para brindar una atención integral a esos pacientes, que incluye evaluación médica especializada, estudios imagenológicos, fisioterapia e intervención para el alivio del dolor cuando sea necesario.

Así lo dio a conocer el director de la institución Dr. Orestes López en nota publicada por el Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien puntualizó que en los casos que lo requieran, se aplicarán intervenciones anestésicas para el control del dolor, así como tratamientos fisioterapéuticos dirigidos a mejorar la calidad de vida y la recuperación funcional.

La institución sanitaria, ubicada en la capitalina barriada del Vedado, está preparada para asumir la atención de los aquejados, a pesar de que se desconoce cuántas personas acudirán a esa consulta especializada subrayó.

Cuba enfrenta desde mediados de año la trasmisión del virus del chinkunguya, primero como brote localizado en la occidental provincia de Matanzas, y después extendido a casi todo el territorio nacional, convertido en epidemia.

Autoridades sanitarias dieron a conocer hace solo unos días que el país caribeño presenta una situación higiénico-epidemiológica favorable en el enfrentamiento a las arbovirosis y en las últimas semanas se experimenta una disminución de los casos de síndrome febril inespecífico, signo que caracteriza a estas enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

La Organización Panamericana de la Salud en su página web describe que el chikungunya es una enfermedad viral que se transmite a los humanos a través de mosquitos infectados con el virus. Los mosquitos implicados en la transmisión son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor articular, muscular, de cabeza, náuseas, fatiga y sarpullido. El dolor articular intenso suele durar unos días, pero puede persistir durante meses o incluso años.

Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero los casos graves atípicos pueden causar síntomas a largo plazo e incluso la muerte, especialmente en personas mayores y niños menores de un año.

No existe vacuna ni tratamiento antiviral para el chikungunya, y el tratamiento se centra en aliviar los síntomas.