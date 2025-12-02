martes 02 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Encabezó Díaz-Canel Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad

Picture of ACN
ACN

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, participó hoy en el Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad, que sesionó en el Palacio de Convenciones, de esta capital.

Según informó la Presidencia de Cuba en su cuenta de X, el mandatario destacó la significación del evento, como expresión de patriotismo y solidaridad, y la decisión de los participantes de dedicarlo al centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (1926-2016).

«El Presidente cubano destacó la significación de este evento, expresión de patriotismo y solidaridad, y la decisión de los participantes de dedicarlo al centenario del líder histórico de la Revolución, #Fidel Castro Ruz».

Este encuentro se hace con un concepto de unidad, las asociaciones juntas, construyendo consensos en torno a cuánto más se puede avanzar, con enfoque crítico, en las actuales condiciones, declaró el jefe de Estado.

Díaz-Canel aseguró que el encuentro constituye una oportunidad para examinar y perfeccionar el trabajo.

Es esta una jornada para evaluar y debatir la equiparación de oportunidades, que ha permitido que nuestra sociedad sea justa e inclusiva, aun en medio de las difíciles condiciones que impone el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, manifestó.

Mabel Ballesteros, presidenta Nacional de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motoras (Aclifim), expresó que este primer encuentro tiene como idea principal compartir y construir juntos espacios de aprendizaje para todos, a partir de los principales acuerdos de sus congresos, y las brechas que aún existen.

El Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad se realiza en el contexto de la XV Jornada de Equiparación de Oportunidades, organizada por la Aclifim, en la que participa el resto de las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad en el país.

La XV Jornada de Equiparación de Oportunidades que organiza la Dirección Provincial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físicos Motoras se inició el pasado 27 de noviembre, y se extenderá hasta este miércoles 3 de diciembre

Destacadas
Encabezó Díaz-Canel Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad
Visitan máximas autoridades de Santiago de Cuba instituciones educativas
Presidente de Cuba llega a China para actividades conmemorativas
La Habana honra el legado de los CDR con bandera de aniversario
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios