Encabezó Díaz-Canel Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, participó hoy en el Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad, que sesionó en el Palacio de Convenciones, de esta capital.

Según informó la Presidencia de Cuba en su cuenta de X, el mandatario destacó la significación del evento, como expresión de patriotismo y solidaridad, y la decisión de los participantes de dedicarlo al centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (1926-2016).

Este encuentro se hace con un concepto de unidad, las asociaciones juntas, construyendo consensos en torno a cuánto más se puede avanzar, con enfoque crítico, en las actuales condiciones, declaró el jefe de Estado.

Díaz-Canel aseguró que el encuentro constituye una oportunidad para examinar y perfeccionar el trabajo.

Es esta una jornada para evaluar y debatir la equiparación de oportunidades, que ha permitido que nuestra sociedad sea justa e inclusiva, aun en medio de las difíciles condiciones que impone el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, manifestó.

Mabel Ballesteros, presidenta Nacional de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motoras (Aclifim), expresó que este primer encuentro tiene como idea principal compartir y construir juntos espacios de aprendizaje para todos, a partir de los principales acuerdos de sus congresos, y las brechas que aún existen.

El Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad se realiza en el contexto de la XV Jornada de Equiparación de Oportunidades, organizada por la Aclifim, en la que participa el resto de las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad en el país.

La XV Jornada de Equiparación de Oportunidades que organiza la Dirección Provincial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físicos Motoras se inició el pasado 27 de noviembre, y se extenderá hasta este miércoles 3 de diciembre