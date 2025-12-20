sábado 20 diciembre 2025
Denuncian escalada militar de EE.UU. contra Venezuela

Picture of ACN
ACN

El Círculo de corresponsales de guerra, de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), rechaza y denuncia la escalada militar de Estados Unidos frente a las costas de la República Bolivariana de Venezuela por constituir una agresión a su estabilidad, soberanía y a la paz, y también a la región latinoamericana y caribeña.

Una declaración de la organización alerta que en medio de tal despliegue se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales al bombardear lanchas o ejecutar sobrevivientes náufragos, hechos aborrecibles a los que el imperio norteamericano no tiene el más mínimo derecho, ni siquiera si aportaran pruebas relacionadas con la excusa utilizada de lucha contra el narcotráfico, lo que hasta este minuto tampoco ha sucedido.

Advierte que es una violación flagrante de los derechos de las víctimas, de todas las normas y leyes de carácter internacional; además de esto, como piratas de antaño, efectivos norteamericanos asaltaron, secuestraron una tripulación y robaron un barco petrolero venezolano, en franca violación y desprecio a todo lo establecido en las normas que rigen el derecho al libre comercio marítimo y la soberanía de los pueblos.

Critica que el gobierno de Estados Unidos anunciara recientemente un bloqueo a Venezuela con el que pretende obstaculizar el funcionamiento de su más importante industria y producto de exportación, con el propósito político de tratar de colapsar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, impedir el normal desarrollo económico del país y dar lugar a un hecho que desencadena la guerra.

“Finalmente, saltar sobre los inmensos recursos naturales de su territorio como puerta de entrada y usurpación también de las riquezas de los pueblos de Nuestra América, en cualquier latitud”.

Reitera que es una agresión imperialista en busca de restaurar en nuestras tierras la condición de colonias, pero ante tales amenazas, se levanta con hidalguía y capacidad de lucha el pueblo venezolano, ecuánime, movilizado, consciente y combativo.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Chávez y Maduro, que mantiene hoy en alto la espada de Bolívar, la de independencia verdadera y emancipación social”.

“Llamamos a todos los colegas de nuestro continente, en especial a quienes realizaron coberturas de prensa en zonas de guerra, a defender la paz de Venezuela y de toda nuestra región”.

“Enarbolemos las verdades de la historia y de nuestro presente contra la pretensión imperialista del gobierno de Donald Trump de imponer por la fuerza sus designios de dominación. Contra la guerra psicológica y contra la agresión mediática persistente, que se alce y escuche bien alto nuestra voz de solidaridad revolucionaria”.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
