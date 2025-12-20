Denuncian escalada militar de EE.UU. contra Venezuela

El Círculo de corresponsales de guerra, de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), rechaza y denuncia la escalada militar de Estados Unidos frente a las costas de la República Bolivariana de Venezuela por constituir una agresión a su estabilidad, soberanía y a la paz, y también a la región latinoamericana y caribeña.

Una declaración de la organización alerta que en medio de tal despliegue se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales al bombardear lanchas o ejecutar sobrevivientes náufragos, hechos aborrecibles a los que el imperio norteamericano no tiene el más mínimo derecho, ni siquiera si aportaran pruebas relacionadas con la excusa utilizada de lucha contra el narcotráfico, lo que hasta este minuto tampoco ha sucedido.

Advierte que es una violación flagrante de los derechos de las víctimas, de todas las normas y leyes de carácter internacional; además de esto, como piratas de antaño, efectivos norteamericanos asaltaron, secuestraron una tripulación y robaron un barco petrolero venezolano, en franca violación y desprecio a todo lo establecido en las normas que rigen el derecho al libre comercio marítimo y la soberanía de los pueblos.

Critica que el gobierno de Estados Unidos anunciara recientemente un bloqueo a Venezuela con el que pretende obstaculizar el funcionamiento de su más importante industria y producto de exportación, con el propósito político de tratar de colapsar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, impedir el normal desarrollo económico del país y dar lugar a un hecho que desencadena la guerra.

“Finalmente, saltar sobre los inmensos recursos naturales de su territorio como puerta de entrada y usurpación también de las riquezas de los pueblos de Nuestra América, en cualquier latitud”.

Reitera que es una agresión imperialista en busca de restaurar en nuestras tierras la condición de colonias, pero ante tales amenazas, se levanta con hidalguía y capacidad de lucha el pueblo venezolano, ecuánime, movilizado, consciente y combativo.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Chávez y Maduro, que mantiene hoy en alto la espada de Bolívar, la de independencia verdadera y emancipación social”.

“Llamamos a todos los colegas de nuestro continente, en especial a quienes realizaron coberturas de prensa en zonas de guerra, a defender la paz de Venezuela y de toda nuestra región”.

“Enarbolemos las verdades de la historia y de nuestro presente contra la pretensión imperialista del gobierno de Donald Trump de imponer por la fuerza sus designios de dominación. Contra la guerra psicológica y contra la agresión mediática persistente, que se alce y escuche bien alto nuestra voz de solidaridad revolucionaria”.