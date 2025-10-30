jueves 30 octubre 2025
Ayudas solidarias para Cuba

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Riad, Reino de Arabia Saudita. –  Con la convicción de que «una vez más saldremos adelante, una vez más nos vamos a recuperar», el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, envió, desde esta nación, «un fuerte saludo a toda la Patria, a todo el pueblo de Cuba», que ha vivido horas muy duras tras el paso del huracán Melissa.

Luego de ser recibido por Su Alteza Real Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro del Reino, el Jefe de Gobierno ofreció declaraciones sobre los temas abordados, referidos, fundamentalmente, a las muestras de solidaridad recibidas y a la contundente victoria en la votación contra el bloqueo.

Del encuentro trascendió la disposición del Primer Ministro saudita «de enviar una importante ayuda para contribuir a la recuperación de los daños provocados por el huracán».

Marrero Cruz expresó que con Su Alteza Real «compartimos dos momentos: uno de mucha alegría y otro de tristeza». El primero, dijo, fue el resultado de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional volvió a pronunciarse contra el bloqueo.

«Una vez más se hace justicia, una vez más el mundo está con Cuba al alcanzar 165 votos a favor. Es una gran muestra de apoyo internacional, a pesar de las presiones del Gobierno de Estados Unidos. Realmente es una victoria no solo de Cuba, es una victoria del mundo», subrayó.

El Primer Ministro expresó que el momento de tristeza fue cuando informó a Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud detalles del paso del ciclón y las consecuencias que ha dejado en sectores claves, como la vivienda, la agricultura, en obras de impacto social. «Nos ofreció toda la solidaridad, todo el apoyo, y nos planteó que se va a reunir con una parte de su gabinete para acordar una importante ayuda a nuestro país».

Igualmente, señaló que durante la reunión que sostuvo ayer con Gustavo Petro, presidente de Colombia, este le manifestó que de inmediato saldrán barcos de su país para apoyar con arroz, transformadores eléctricos, y otros medios, para auxiliar el proceso de recuperación.

Marrero Cruz, quien junto a una delegación de la Mayor de las Antillas participa en el Noveno Foro Iniciativa Futuro de la Inversión –que deviene para Cuba oportunidad estratégica para explorar nuevas vías de crecimiento económico– señaló que se continuará con la misión, pero «apenas regresemos nos incorporaremos a la recuperación». De igual modo, reconoció la resistencia del heroico pueblo cubano.

Ayudas solidarias para Cuba

Ayudas solidarias para Cuba

30 octubre, 2025
