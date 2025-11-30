domingo 30 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

En la histórica Ciudad Escolar 26 de Julio se desarrolló la ceremonia de ascenso al grado inmediato superior de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en ocasión del aniversario 69 del desembarco del yate Granma y la creación de la institución.

El acto estuvo presidido por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, quienes resaltaron la disciplina, la entrega y la lealtad de los oficiales ascendidos, ejemplo de continuidad y garantía de la soberanía nacional.

Durante la jornada se evocó la trayectoria de las FAR como columna vertebral de la defensa de la Revolución, siempre junto al pueblo en cada desafío.

Además se reconoció el papel de las FAR en la recuperación de la provincia tras el paso del huracán Melissa, dónde oficiales y combatientes participaron activamente en labores de reconstrucción, apoyo logístico y asistencia a las comunidades más afectadas. Ese esfuerzo reafirma que la misión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias trasciende el ámbito militar, convirtiéndose en fuerza esencial para la estabilidad social y económica.

El acto concluyó con un llamado a mantener la firmeza, la lealtad y la disposición combativa, valores que han caracterizado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante casi siete décadas de historia.

Destacadas
Rememora Cuba alzamiento del 30 de noviembre
Cuba recibe donativos en el buque venezolano Manuel Gual
Realizan en Santiago de Cuba ferias agropecuarias en despedida del verano
Santiago de Cuba realiza actividades de cierre del Verano Siempre Joven
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios