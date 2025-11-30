Ascienden al grado inmediato superior a oficiales de la Región Militar en Santiago de Cuba

En la histórica Ciudad Escolar 26 de Julio se desarrolló la ceremonia de ascenso al grado inmediato superior de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en ocasión del aniversario 69 del desembarco del yate Granma y la creación de la institución.

El acto estuvo presidido por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, quienes resaltaron la disciplina, la entrega y la lealtad de los oficiales ascendidos, ejemplo de continuidad y garantía de la soberanía nacional.

Durante la jornada se evocó la trayectoria de las FAR como columna vertebral de la defensa de la Revolución, siempre junto al pueblo en cada desafío.

Además se reconoció el papel de las FAR en la recuperación de la provincia tras el paso del huracán Melissa, dónde oficiales y combatientes participaron activamente en labores de reconstrucción, apoyo logístico y asistencia a las comunidades más afectadas. Ese esfuerzo reafirma que la misión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias trasciende el ámbito militar, convirtiéndose en fuerza esencial para la estabilidad social y económica.

El acto concluyó con un llamado a mantener la firmeza, la lealtad y la disposición combativa, valores que han caracterizado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante casi siete décadas de historia.