miércoles 26 noviembre 2025
Falleció el actor Luis Alberto Ramírez

Picture of ACN
ACN

El actor cubano Luis Alberto Ramírez, nacido en 1960 en esta capital, falleció hoy a los 65 años, según confirmó el perfil de Facebook de Cubavisión.

Ramírez, hijo del intérprete Luis Alberto Ramírez Santiago, desarrolló una amplia trayectoria en televisión, cine, teatro y radio, donde se convirtió en un rostro habitual para varias generaciones de espectadores.

En la televisión participó en dramatizados como La cara oculta de la Luna, Añorado Encuentro, Operación Coraje, Memorias de un abuelo y El elegido del tiempo, producciones que marcaron su carrera artística.

También colaboró en proyectos cinematográficos del ICAIC, aportando su talento al panorama audiovisual nacional.

Su labor teatral incluyó puestas en escena de corte clásico y contemporáneo, en las cuales mostró capacidad para adaptarse a distintos registros y estilos.

El fallecimiento de Ramírez cierra una trayectoria de más de cuatro décadas en la cultura cubana, donde será recordado por su versatilidad y compromiso con el arte.

