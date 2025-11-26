Cuba y Azerbaiyán potencian los vínculos entre partidos, gobiernos y pueblos

Cuba y Azerbaiyán «estamos en condiciones de seguir fortaleciendo, ampliando y ahondando nuestras relaciones», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al resaltar la visita del vicepresidente y jefe de la Oficina Central del Partido Nuevo Azerbaiyán, Tahir Budagov, a quien recibió en la tarde de este martes en el Palacio de la Revolución.

El Jefe de Estado calificó la estancia como un hito para las relaciones entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Nuevo Azerbaiyán, y para los dos países. Envió un afectuoso saludo al líder de la organización política azerí y Presidente de la República, Ilham Aliyev, «nuestro amigo», afirmó, a quien envió una invitación para que visite Cuba cuando su agenda se lo permita.

Durante el encuentro, el líder de Azerbaiyán transmitió a Díaz-Canel un saludo del presidente Aliyev, y una invitación de este a su homólogo cubano para que visite nuevamente este país del sudeste del Cáucaso.

Tahir Budagov recordó la estancia de Díaz-Canel en Bakú, en octubre de 2019, para participar en la xviii Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, cuando sostuvo un fructífero intercambio con su colega Aliyev, a la vez que manifestó la voluntad de una mayor aproximación entre ambos países. El Presidente cubano se refirió al carácter histórico de las relaciones bilaterales y los lazos de hermandad entre nuestros pueblos. Vínculos –enfatizó– que están fundados en el legado de los líderes históricos de nuestros países, el presidente fundador Heydar Aliyev y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Díaz-Canel manifestó la voluntad política de seguir potenciando las relaciones interpartidistas entre ambas organizaciones y que estas se conviertan en una importante base de los nexos bilaterales, potencien las relaciones económicas y comerciales, y fortalezcan los vínculos al más alto nivel.

Díaz-Canel le agradeció la histórica posición de Azerbaiyán de apoyar la resolución cubana en la ONU contra el bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU. y contra la inclusión de la Isla en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Abordó las áreas de interés común entre ambas naciones, y resaltó el impulso que puede dar en este sentido el Acuerdo de Intercambio y Colaboración rubricado entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Nuevo Azerbaiyán.

Ambas partes coincidieron en que este convenio abre una nueva etapa en las relaciones de amistad y cooperación entre las dos organizaciones políticas, gobiernos y pueblos.

CONSOLIDAR RELACIONES ENTRE PARLAMENTOS

Previo al encuentro, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, recibió a Tahir Budagov en el Capitolio Nacional, donde ambos coincidieron en la relevancia de continuar estrechando las relaciones entre los Partidos, Parlamentos, Gobiernos y pueblos de Cuba y Azerbaiyán.

Por su parte, Tahir Budagov expresó la solidaridad con nuestro país ante las afectaciones ocasionadas por el huracán Melissa, al tiempo que agradeció la contribución internacionalista cubana con una Brigada Médica del Contingente Henry Reeve, que colaboró en la lucha contra la covid-19 en su nación.

Además, destacó el legado de Fidel como «un símbolo de la invencibilidad, de fortaleza; un hombre siempre listo para sacrificarse por su pueblo y por su país».

Ambas partes ratificaron el interés mutuo de ampliar los vínculos entre los dos órganos legislativos, fortalecidos en época reciente tras las visitas de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, a Azerbaiyán en 2022, para participar en la reunión de la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL); y de Sahiba Gafarova, presidenta del Parlamento de Azerbaiyán, a La Habana, en septiembre de 2023.