Condecora Morales Ojeda a dirigente comunista ruso

El miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), impuso hoy en Moscú la Orden de la Solidaridad a Iván Melnikov, primer vicepresidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia y de la Duma Estatal.

Según precisó el sitio web del PCC, la ceremonia tuvo lugar en la sede parlamentaria, donde se leyó el decreto presidencial que reconoce la trayectoria del dirigente ruso, su apoyo a la causa de los Cinco Héroes y su amistad histórica con la Revolución Cubana.

Morales Ojeda subrayó que desde la década de los noventa, tras la desaparición del campo socialista, Melnikov defendió la permanencia de Cuba y denunció la política hostil de Estados Unidos, en especial el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

El dirigente cubano señaló que las relaciones entre La Habana y Moscú constituyen un vínculo estratégico basado en la independencia y la soberanía, y resaltó la contribución de Melnikov en la promoción de la solidaridad entre ambos pueblos.

Al recibir la distinción, Melnikov expresó que la cooperación ruso-cubana es más que una amistad y constituye un factor clave en la política internacional, en un contexto de cambios globales.

Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, y Guennadi Ziugánov, líder del Partido Comunista de la Federación de Rusia, destacaron la responsabilidad de sus instituciones en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y recordaron el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Volodin afirmó que la experiencia histórica demuestra que Cuba y Rusia alcanzan sus objetivos con perseverancia y que la victoria será compartida. Ziugánov calificó a Cuba como ejemplo moral y símbolo de soberanía durante más de medio siglo.

Tras el acto, los máximos representantes del Partido Comunista y de la Duma Estatal sostuvieron un intercambio con Morales Ojeda, en el que ratificaron la voluntad de profundizar los vínculos y continuar unidos frente al imperialismo y el fascismo.