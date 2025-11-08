Avanza en Santiago de Cuba recuperación del servicio eléctrico

La recuperación del servicio eléctrico avanza en Santiago de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa, que afectó gran parte del oriente del país.

La Unión Eléctrica, con el apoyo de brigadas llegadas de varias provincias, trabaja sin descanso para devolver la luz a los hogares santiagueros.

Las labores se desarrollan en toda la provincia, desde la reposición de postes y la transformación de líneas, hasta la rehabilitación de circuitos fundamentales. En los municipios rurales y en la ciudad de Santiago, el suministro se restablece de forma gradual, a medida que avanzan las reparaciones.

Brigadas de Pinar del Río, Sancti Spíritus, La Habana y Cienfuegos, junto al personal de la Empresa Eléctrica local, conforman un verdadero ejército de solidaridad y entrega. Su esfuerzo ha sido clave en la recuperación paulatina del sistema eléctrico.

Tras la furia del huracán Melissa, surge una fuerza mucho más poderosa: las manos de Yanelis, una liniera que convierte la destrucción en luz para su comunidad.

La normalización total del servicio tomará varios días, pero el compromiso y trabajo conjunto ya muestran resultados alentadores.

Este empeño solidario entre brigadas marca el camino hacia la recuperación definitiva, devolviendo energía y esperanza a Santiago de Cuba y a toda la región oriental afectada.