Victoria electoral de Hugo Chávez será rememorada en Venezuela

Caracas, 7 oct.— Los venezolanos conmemorarán hoy el decimotercer aniversario de la gran victoria electoral el comandante Hugo Chávez (1954-2013) el siete de octubre de 2012.

El presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro + evocó anoche ese momento y expresó que “se cumplen 13 años de la última y gran victoria del comandante invicto, sobreponiéndose a dolores, enfermedades y, junto al pueblo, alcanzó una de las más maravillosas victorias en el campo político electoral”.

Esa victoria llega hasta hoy y es una fuerza de compromiso jurado de millones de hombres y mujeres de esta tierra y de solidaridad de los pueblos de América Latina y el Caribe, y mucho más allá, expresó.

Subrayó que esa gran victoria del 7 de octubre de 2012 tiene una historia precedente de acumulación, de conciencia, enfrentando desafíos, como intentos de golpes de Estado y de magnicidio.

Maduro manifestó que toda esa herencia y esa bandera “la llevamos hoy, está limpia, intacta, invicta, de pie, en el amarillo, el rojo, azul y las ocho estrellas”, refirió en alusión al estandarte nacional.

El mandatario señaló que estamos en tiempos de historia grande, que nadie se confunda, y señaló que “dudar es traición, es tiempo de historia grande y tenemos que seguir construyendo este camino en homenaje a este gigante, a las historias pasadas y las que están por venir”.

El pasado sábado, el canciller venezolano, Yván Gil, evocó en Telegram la última alocución pública de Chávez y señaló que “más que un discurso, fue un abrazo y una despedida”, y destacó que hoy ese discurso es “un recordatorio de todo lo que Venezuela defiende: una patria libre, soberana y socialista”.

Recordamos no solo el cierre de una campaña electoral, sino la promesa que, como nación, “hicimos ese día de no abandonar nunca la esperanza y la resistencia mientras seguimos avanzando por nuestro destino histórico”, significó.

Aquel 4 de octubre de 2012 las primeras palabras de Chávez fueron: “Llegó la avalancha bolivariana a Caracas y llegó con un palo de agua compadre, miren como está la avenida Bolívar allá, miren, y la avenida México allá, y las Fuerzas Armadas allá, y la Lecuna allá, la Baralt, la Urdaneta.

“Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor, nos ha caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre”, dijo el líder bolivariano.

Tres días después, el pueblo venezolano protagonizó la contundente victoria que daría el triunfo al Gran Polo Patriótico, liderado por Chávez, al obtener el 55,25 por ciento de los votos con una asistencia a las urnas del 80,9 por ciento del electorado.