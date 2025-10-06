lunes 06 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Una noche de confraternidad a pesar de las muchas carencias

Picture of Joel Macías Rivas
Joel Macías Rivas

Fotos Autor

Los días 27 y 28 de septiembre, intensas lluvias azotaron la ciudad de Santiago de Cuba, lo que llevó a que la mayoría de las organizaciones de base de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) pospusieran las actividades por el aniversario 65 de la mayor organización de masas del país.

Es cierto que los recursos no abundan como en años anteriores y que muchos cederistas, afectados por tantos problemas cotidianos como la escasez de alimentos, los apagones eléctricos o la falta de gas para cocinar, entre otros, andan desanimados, desmovilizados o incluso han causado baja de la organización.

Sin embargo, este fin de semana tvsantiago confirmó que hubo celebraciones y una de ellas tuvo lugar en el CDR No. 3 de la zona 598, en Rajayoga, al este de la ciudad. Allí se vivió una jornada alegre y participativa, donde los niños y adolescentes fueron protagonistas con sus presentaciones culturales que animaron las primeras horas de la noche.

No faltaron los elementos tradicionales: la caldosa, los dulces caseros, las bebidas y el baile, pero según varios vecinos, lo más valioso fue el espíritu de confraternidad que logró imponerse sobre las preocupaciones cotidianas, y por unas horas esa comunidad compartió el disfrute, reafirmando su sentido de pertenencia.

Lo ocurrido en el edificio 15 de Rajayoga en la ciudad de Santiago de Cuba, fue una muestra de que, incluso en medio de tantas carencias y retos, persiste la convicción profunda de defender la Revolución, y la confianza en que, aun en los momentos más difíciles, Cuba sabrá salir adelante.

Destacadas
Un punto de partida: el legado de Cuba en el Mundial de Fútbol Sub-20
El arte de la perseverancia logra resultados en Hogar de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental
Mejorar rendimientos cañeros propósito de estructura Luis Manuel Cabrera en San Luis
Roxana Gómez gana con récord en mitin atlético de Ordizia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios