Una noche de confraternidad a pesar de las muchas carencias

Fotos Autor

Los días 27 y 28 de septiembre, intensas lluvias azotaron la ciudad de Santiago de Cuba, lo que llevó a que la mayoría de las organizaciones de base de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) pospusieran las actividades por el aniversario 65 de la mayor organización de masas del país.

Es cierto que los recursos no abundan como en años anteriores y que muchos cederistas, afectados por tantos problemas cotidianos como la escasez de alimentos, los apagones eléctricos o la falta de gas para cocinar, entre otros, andan desanimados, desmovilizados o incluso han causado baja de la organización.

Sin embargo, este fin de semana tvsantiago confirmó que hubo celebraciones y una de ellas tuvo lugar en el CDR No. 3 de la zona 598, en Rajayoga, al este de la ciudad. Allí se vivió una jornada alegre y participativa, donde los niños y adolescentes fueron protagonistas con sus presentaciones culturales que animaron las primeras horas de la noche.

No faltaron los elementos tradicionales: la caldosa, los dulces caseros, las bebidas y el baile, pero según varios vecinos, lo más valioso fue el espíritu de confraternidad que logró imponerse sobre las preocupaciones cotidianas, y por unas horas esa comunidad compartió el disfrute, reafirmando su sentido de pertenencia.

Lo ocurrido en el edificio 15 de Rajayoga en la ciudad de Santiago de Cuba, fue una muestra de que, incluso en medio de tantas carencias y retos, persiste la convicción profunda de defender la Revolución, y la confianza en que, aun en los momentos más difíciles, Cuba sabrá salir adelante.