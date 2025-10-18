sábado 18 octubre 2025
Evaluó Consejo de Estado temas medulares de la economía nacional (+Video)

En la jornada rindieron cuenta los responsables de los cinco primeros objetivos del Programa de Gobierno

Autor: Enrique Moreno Gimeranez 

Un análisis riguroso, crítico y constructivo; un ejercicio integrador de pensamiento y aportes colectivos devino la sesión ordinaria del Consejo de Estado, en la que sus integrantes examinaron el cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

La sesión estuvo encabezada por el miembro del Buró Político y presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

En la jornada rindieron cuenta los responsables de los cinco primeros objetivos del Programa de Gobierno.Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, profundizó en el objetivo dirigido a avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica; mientras que el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, informó sobre el cumplimiento de las acciones encaminadas a incrementar y diversificar los ingresos externos del país.

Por su parte, el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, detalló sobre las acciones destinadas a incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos; y otros representantes del Consejo de Ministros informaron sobre los objetivos cuarto y quinto del Programa de Gobierno dirigidos a avanzar en el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos en su papel; y a avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, respectivamente.

Tras el profundo debate, Esteban Lazo destacó la trascendencia de este ejercicio con vistas al perfeccionamiento y fortalecimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con propuestas concretas orientadas a la búsqueda de soluciones con el aporte colectivo, a partir de las opiniones de la población en diferentes intercambios, y también sustentado en la labor desarrollada en este periodo por las comisiones parlamentarias.

En la sesión del Consejo de Estado fueron aprobados los decretos leyes «De la Seguridad y Protección contra Incendios» y «De Sustancias Peligrosas Controladas y sus Políticas Transformadoras».

