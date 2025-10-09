Santiago de Cuba expresa su solidaridad con Palestina (+ Fotos y Video)

Fotos: Vicente Urgellés

Trabajadores, estudiantes y dirigentes de las organizaciones políticas y de masas en Santiago de Cuba, se dieron cita en la céntrica Plaza de Marte para manifestar su rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino.

La iniciativa, que se extendió por todo el país, se desarrolló como un urgente llamado a la comunidad internacional para defender los derechos fundamentales de Palestina: paz, soberanía y justicia.

Niurka Bell Calzado, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, presidió el encuentro que resaltó la gravedad de los constantes ataques israelíes y el sufrimiento causado a la población palestina, que en los últimos 23 meses ha visto morir a de 20 mil niños.

Woodson Fevrin, joven haitiano y estudiante de quinto año de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, expresó su preocupación por la tragedia humanitaria que se vive en Garza. Señaló que la devastación de infraestructuras y la grave crisis alimentaria, con miles de niños en riesgo de morir por desnutrición, continúan siendo una de las mayores crisis del siglo XXI.

Yendri Guerra Duanis, miembro del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, hizo un llamado a la unidad del pueblo cubano y a una acción global firme en defensa de Palestina. «No podemos quedarnos callados ante tanta injusticia», destacó, añadiendo que las imágenes del sufrimiento infantil palestino son un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos es una responsabilidad colectiva.

Además, los asistentes condenaron enérgicamente los bombardeos israelíes sobre Gaza, que han destruido hogares, hospitales y otras infraestructuras civiles, dejando a miles de personas sin acceso a lo más básico. Paola Salmerón Figarola, estudiante de la Ciudad Escolar 26 de Julio, rechazó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de Israel, así como su incumplimiento flagrante del derecho internacional humanitario.

El acto también estuvo marcado por expresiones artísticas de solidaridad, que incluyeron música, poesía y danza.

Las manifestaciones de solidaridad con Palestina en Santiago de Cuba constituyen un firme llamado a la comunidad internacional para que actúe con urgencia frente a la grave crisis humanitaria en Gaza. La inacción global solo aumentará las dificultades de las familias palestinas, que ya enfrentan enormes penurias.