sábado 18 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Rusia califica a Secretario General de OTAN de propagandista de guerra

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Moscú, 18 oct.— El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, con declaraciones contra Rusia se convirtió en propagandista de la guerra, dijo hoy la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

Rutte está haciendo declaraciones fuertes y duras sobre Rusia porque se le ha encomendado actuar como propagandista de guerra, acortó este sábado la vocero en entrevista para el canal de televisión Tsargrad.

Zajárova afirmó que la tarea de Rutte es «ser un propagandista de guerra centrado en Rusia». También enfatizó que las decisiones clave dentro de la OTAN no las toma el propio Rutte, sino sus adjuntos, donde están representados Estados Unidos y Reino Unido.

Anteriormente el Secretario General de la OTAN mencionó un chiste soviético sobre el Lada al hablar de la compra de cazas F-35 y sistemas de misiles Patriot.

Poco después, insultó a los pilotos y marineros rusos. El secretario de prensa de la presidencia, Dmitri Peskov, declaró que Rutte desconocía por completo el ejército ruso, y que precisamente eso motivó sus comentarios.

Destacadas
Rusia califica a Secretario General de OTAN de propagandista de guerra
La belleza de esta hora difícil está en sabernos parte de un pueblo inderrotable
Ya es ley el Código que ampara a la niñez, adolescencias y juventudes
Una propuesta para hoy y el futuro de la nación
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios