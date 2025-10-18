Cuba alza su voz por la paz y la soberanía en América Latina

Fotos tomadas de la TV

Más de medio millón de cubanos se congregaron este viernes frente al monumento al Libertador Simón Bolívar, en la calle G del Vedado, en La Habana, para expresar su rechazo a la injerencia del gobierno y las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el Mar Caribe, bajo el pretexto de justificar una posible invasión a la República Bolivariana de Venezuela.

Los llamados “halcones” aseguran que su objetivo es combatir el narcotráfico, pero se sabe bien que su verdadera ambición es apoderarse de las riquezas del país suramericano, en primer lugar, del petróleo, cuyas reservas figuran entre las mayores del planeta, para sostener su estilo de vida de opulencia e imperio frente a la pobreza que aqueja a los pueblos del sur.

América Latina y el Caribe fueron proclamados como Zona de Paz, y Cuba, parte activa de esa declaración, ha manifestado de manera constante su solidaridad con Venezuela y su rechazo a la militarización regional. El acto de esta mañana en La Habana fue una nueva expresión de ese compromiso, una ratificación del apoyo al pueblo venezolano y, al mismo tiempo, de la defensa de la soberanía nacional.

No está de más recordar que hace 22 años el gobierno y el Pentágono de los Estados Unidos justificaron la invasión y destrucción de Irak bajo el falso argumento de que el país poseía “armas de destrucción masiva”, pretexto nunca comprobado; hoy se repite el mismo guion con Venezuela, a la que ahora se acusa de ser un “estado narcotraficante”, pese a que está demostrado que el principal corredor del tráfico de drogas se encuentra en el océano Pacífico y el mayor mercado consumidor está dentro de las propias fronteras estadounidenses.

Durante la jornada de este viernes, se entregó un libro con más de 4 millones 300 mil firmas de cubanos en apoyo a Venezuela y a su legítimo gobierno, documento que fue recibido en la calle Paseo de La Habana, por Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Actualmente, miles de colaboradores cubanos prestan servicios en Venezuela, convencidos de que los vínculos entre ambos pueblos se fortalecen sobre la base de la cooperación y la solidaridad, en medio de un contexto internacional cada vez más tenso donde, el mensaje del acto en La Habana reafirmó la posición de Cuba en defensa de la paz, la soberanía y el respeto al derecho internacional como principios esenciales de la convivencia regional.