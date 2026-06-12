Envió el General de Ejército Raúl Castro Ruz una felicitación y el reconocimiento por el 65 aniversario del Ejército Occidental

Una felicitación y el reconocimiento por el 65 aniversario del Ejército Occidental, envió el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, a los miembros de ese órgano fundado por Fidel con la misión de defender cada palmo del occidente de la nación.

Al acto político cultural asistió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República y del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de las FAR, general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera.

En la actividad, donde también se recordó al jefe fundador, el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, se entregaron importantes reconocimientos y medallas, e igualmente fueron ascendidos en grado militar varios oficiales.

El general de división, Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental, ratificó el compromiso de sus integrantes, en momentos de seria amenaza de agresión a la Patria, de mantenernos firmes en nuestros puestos de combate.

Haremos frente, aseveró, a cuantos planes pretendan socavar nuestra determinación de ser libres e independientes.

MENSAJE ÍNTEGRO DEL GENERAL DE EJÉRCITO RAÚL CASTRO RUZ

La Habana, 11 de junio de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»

Estimados compañeros:

Con motivo del 65 aniversario de la fundación del Ejército Occidental, les envío un fuerte abrazo y el reconocimiento por la heroica historia que han sembrado desde aquel 14 de junio de 1961.

A esa fecha, que ya tiene un significado especial para los revolucionarios con los nacimientos de dos titanes de la historia de Cuba y de América: Antonio Maceo y Ernesto «Che Guevara, se suma la honra a quienes han sabido defender, desde sus gloriosas filas, la libertad y la soberanía de nuestra Patria.

Fue el Comandante en Jefe quien ordenó su creación y designó como su jefe al hoy Comandante de la Revolución y Héroe de la República de Cuba, Guillermo García Frías. En este día llegue a él nuestro abrazo y también a todos los que le acompañaron en aquellos momentos fundacionales.

Desde entonces, a lo largo de más de seis décadas, sus integrantes han construido una trayectoria de honor al participar en importantes misiones internacionalistas. Es conocido que desde el Ejército Occidental partieron las primeras unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que brindaron ayuda solidaria a naciones hermanas.

Además, ha sido pilar fundamental en la defensa de la soberanía, en la organización de las Milicias de Tropas Territoriales y en la implementación de la doctrina de «Guerra de Todo el Pueblo».

Nuestro pueblo los reconoce también por su valiosa contribución ante desastres naturales y en tareas más recientes en apoyo a la capital, donde han sido ejemplos de consagración, de motivación y de cómo cumplir las tareas con racionalidad y calidad.

En este 65 aniversario, felicitamos a los oficiales, jefes, soldados y al personal civil que cumplen con el sagrado deber de defender la Patria.

La sangre generosa de sus héroes y mártires abonó el camino a seguir, y hoy el recuerdo de su ejemplo

constituye una preciada motivación para continuar la obra iniciada por ellos.

¡Por siempre victoriosos!

Raúl Castro Ruz