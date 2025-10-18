sábado 18 octubre 2025
Oscar Pérez-Oliva Fraga es promovido a viceprimer ministro

Oscar Pérez-Oliva Fraga fue promovido este viernes al cargo de viceprimer ministro de la República de Cuba, según un acuerdo del Consejo de Estado adoptado a propuesta del presidente y con la previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El directivo, de 54 años, mantendrá simultáneamente su responsabilidad como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Según la nota divulgada por el Noticiero Nacional de Televisión, Pérez-Oliva es graduado de ingeniería en electrónica y ha desarrollado su carrera desde la base dentro del sistema empresarial cubano. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran director general de la Empresa Maquimport y director de Evaluación de Negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Posteriormente, en el órgano central de su actual ministerio, se desempeñó como vice ministro y luego como vice ministro primero, posición desde la cual fue ascendido a ministro.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
