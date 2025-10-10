viernes 10 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Microondas: el invento accidental que transformó la cocina moderna

Picture of Cuba Si
Cuba Si

En 1945, Percy LeBaron Spencer, ingeniero autodidacta estadounidense, ocupó un lugar inesperado en la historia tecnológica al patentar el horno microondas. El descubrimiento no fue planeado: mientras trabajaba en Raytheon Manufacturing Company con un magnetrón para radares, notó que su chocolate se derritió sin calor externo, despertando su curiosidad por este fenómeno.

El magnetrón y su potencial inesperado

El magnetrón, invento británico adoptado por Raytheon, transformaba electricidad en ondas electromagnéticas de corta longitud llamadas microondas. Originalmente diseñado para radares militares, el accidente con la chocolatina abrió la puerta a aplicaciones civiles, especialmente para cocinar alimentos más rápido.

Experimentación y primeras pruebas

Spencer comprobó su efecto con otros alimentos:

    Una bolsa de palomitas de maíz explotó esparciendo granos por el laboratorio.
    Un huevo crudo estalló al acercarlo al aparato.
    Una tetera con agua hirvió sin contacto con fuego.

Estos experimentos confirmaron que las microondas aceleraban la cocción de manera distinta a los hornos tradicionales.

Magnetrón: el corazón del microondas

El magnetrón convierte la electricidad en microondas de gran potencia, que penetran los alimentos haciendo vibrar las moléculas de agua y generando calor interno rápido. Otros elementos, como el ventilador y el plato giratorio, aseguran que la cocción sea uniforme.

Radarange: primeras versiones comerciales

Raytheon patentó el proceso el 8 de octubre de 1945 y lanzó el Radarange en 1947. Este horno pesaba más de 300 kg, medía casi 2 metros y costaba 3.000 dólares, limitado a restaurantes, hospitales y campamentos militares.
Popularización y cambio en los hogares

Dos décadas después, los hornos se hicieron compactos y accesibles, integrándose en millones de hogares. Actualmente, el microondas es esencial para la preparación rápida y conveniente de alimentos, transformando la cocina cotidiana.

La historia del microondas demuestra cómo un hallazgo casual se convirtió en un invento imprescindible, combinando ingenio, experimentación y tecnología aplicada al hogar.

Destacadas
Israel comienza retirada parcial de Gaza, pero continúa ataques
Santiago de Cuba: El fuego que nunca se apaga
El país que necesitamos implica compromiso, participación real y control
Celebran en San Luis acto provincial por el aniversario 6to del Consejo Electoral
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios