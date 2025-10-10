Microondas: el invento accidental que transformó la cocina moderna

En 1945, Percy LeBaron Spencer, ingeniero autodidacta estadounidense, ocupó un lugar inesperado en la historia tecnológica al patentar el horno microondas. El descubrimiento no fue planeado: mientras trabajaba en Raytheon Manufacturing Company con un magnetrón para radares, notó que su chocolate se derritió sin calor externo, despertando su curiosidad por este fenómeno.

El magnetrón y su potencial inesperado

El magnetrón, invento británico adoptado por Raytheon, transformaba electricidad en ondas electromagnéticas de corta longitud llamadas microondas. Originalmente diseñado para radares militares, el accidente con la chocolatina abrió la puerta a aplicaciones civiles, especialmente para cocinar alimentos más rápido.

Experimentación y primeras pruebas

Spencer comprobó su efecto con otros alimentos:

Una bolsa de palomitas de maíz explotó esparciendo granos por el laboratorio.

Un huevo crudo estalló al acercarlo al aparato.

Una tetera con agua hirvió sin contacto con fuego.

Estos experimentos confirmaron que las microondas aceleraban la cocción de manera distinta a los hornos tradicionales.

Magnetrón: el corazón del microondas

El magnetrón convierte la electricidad en microondas de gran potencia, que penetran los alimentos haciendo vibrar las moléculas de agua y generando calor interno rápido. Otros elementos, como el ventilador y el plato giratorio, aseguran que la cocción sea uniforme.

Radarange: primeras versiones comerciales

Raytheon patentó el proceso el 8 de octubre de 1945 y lanzó el Radarange en 1947. Este horno pesaba más de 300 kg, medía casi 2 metros y costaba 3.000 dólares, limitado a restaurantes, hospitales y campamentos militares.

Popularización y cambio en los hogares

Dos décadas después, los hornos se hicieron compactos y accesibles, integrándose en millones de hogares. Actualmente, el microondas es esencial para la preparación rápida y conveniente de alimentos, transformando la cocina cotidiana.

La historia del microondas demuestra cómo un hallazgo casual se convirtió en un invento imprescindible, combinando ingenio, experimentación y tecnología aplicada al hogar.