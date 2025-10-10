Cocodrilos ahuyentaron a los Cazadores en serie beisbolera

Los Cocodrilos de Matanzas noquearon hoy 11-1 a los Cazadores de Artemisa y los alejaron a dos juegos y medio de la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En la jornada, donde las inclemencias del tiempo impidieron la realización de dos partidos, las Avispas de Santiago de Cuba triunfaron y se abrazaron en la segunda plaza del torneo con los artemiseños.

Los Cocodrilos, parapetados en su Victoria de Girón, desplegaron un ataque de 11 imparables, dos de ellos bambinazos de José Amaury Noroña y Brayan Peña, para vencer por la vía de la misericordia en ocho entradas.

Pedro Mesa estuvo hermético en cinco apartados para sumar su cuarto éxito de la contienda y Yosney García colgó tres argollas con un solo hit para lograr su tercer salvado.

Las Avispas, también en su casa del Guillermón Moncada, volvieron a apelar a la fuerza de sus muñecas para derrotar 7-2 a los Toros de Camagüey, equipo que se tambalea encima de la línea que delimita la zona clasificatoria.

El recién llegado y siempre útil Adriel Labrada conectó un vuelacercas e impulsó tres carreras y Yoel Yanqui, de 4-3, también empujó tres y desapareció su décima pelota del campeonato para igualar en ese liderato con su compañero Yoelquis Guibert, quien pronto partirá con él a Nicaragua a cumplir sus contratos profesionales.

Alberto Bisset lanzó cinco episodios para apuntarse su triunfo número 168 en los campeonatos domésticos, y Edenis Cruz se fue derrotado.

Los Huracanes de Mayabeque, aprovecharon ese resultado para romper la valla que separa la zona de privilegio e igualar con los Toros, al doblegar 6-2 a los colistas Piratas de Isla de la Juventud en el Nelson Fernández.

Kevin Gamboa llevó el peso de la ofensiva al compilar de 3-2 con un doble incluido y tres fletadas para el plato, y Alyanser Álvarez actuó siete actos sin permitir anotaciones para ganar su tercer partido de la campaña.

Mientras tanto los increíbles Elefantes de Cienfuegos, en su territorio del 5 de Septiembre, derrotaron 9-1 a los Vegueros de Pinar del Río y continuaron su batalla por colarse en la postemporada.

Yordan Artiles destacó con el madero con sencillo, triple y tres remolques y Alexander Vargas se lució en la lomita al caminar la ruta completa con cinco ponches recetados.

En el Augusto César Sandino de Villa Clara los Alazanes de Granma y los Leopardos de esa provincia dividieron honores en su doble cartelera.

A primera hora se impusieron 5-3 los visitantes apoyados en un racimo de cuatro carreras en el quinto capítulo, cuando Pedro Almeida conectó un triple y Yordan Luis Rivas un doble, ambos para impulsar.

Yuricen Blanco sacó cuatro outs para llevarse el crédito, Leandro Bellas se anotó el salvamento y Raidel Alfonso cargó con el revés.

Al cierre ganaron los anfitriones 1-0, gracias a una excelente labor monticular de Alain Sánchez, que apenas permitió tres indiscutibles en las siete entradas que duró el choque. Yoel Mojena fue un rival digno, pero permitió un jonrón de Osman Caruncho que definió el juego.

Por último, los Indios de Guantánamo, en su estadio Nguyen Van Troi, siguen decididos a no regresar nunca más al sótano del ordenamiento general y dispusieron 6-4 de los Tigres de Ciego de Ávila, a pesar de los dos cuadrangulares de Asniel Jiménez.

La lluvia volvió a hacer estragos este jueves en el torneo, tuvieron que sellar su partido por esa causa Las Tunas y Holguín, cuando estos últimos ganaban 1-0 en el cuarto episodio y el duelo Industriales-Sancti Spíritus no pudo siquiera comenzar.

Ambos encuentros se jugarán hoy.