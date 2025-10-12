domingo 12 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Meteorología, servicio de primera en un nuevo aniversario

Picture of ACN
ACN

Por Lino Luben Pérez

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) acumula este domingo 60 años de influencia decisiva en el desarrollo socioeconómico del país, en virtud de suministrar información especializada, autorizada, confiable y verídica a partir de sus oportunas alertas hidrometeorológicas que evitan las pérdidas de vidas humanas y mitigan los daños materiales ante desastres naturales.

   Con  sede en una instalación de relevancia histórico-científica, en la loma de Casablanca, aledaña a la Bahía de La Habana, donde desde 1908 estuvo emplazado el Observatorio Nacional, surgió de manera oficial el 12 de octubre de 1965 y contó con visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro al paso por el país de eventos extremos correspondientes  a las temporadas ciclónicas y también en sus comparecencias por la televisión cubana, recuerdan integrantes  de su colectivo.

   Enfatizaron su rol en el sentido de elaborar el pronóstico del tiempo, monitorear la contaminación ambiental de la atmósfera, estudiar la radiación solar, las estaciones de sequía extrema y la ocurrencia de lluvias y tormentas, sobre todo los huracanes que frecuentemente aparecen en el mar Caribe.

   Además, su vinculación al pronóstico estacional, un proyecto de investigación en su fase inicial, consistente en emitir predicciones con seis meses de adelanto del comportamiento de las lluvias o las temperaturas, para lo cual dispone de 68 estaciones de registro y verificación de datos y una red compuesta por ocho radares, todos  automatizados y a plena capacidad, gracias al ingenio de los propios especialistas cubanos.

   Este sistema nacional permite que las observaciones hechas en cada uno de los territorios lleguen a la sede en Casablanca y a los centros provinciales con inmediatez, precisión y puntualidad, lo cual significa contar con la información necesaria para confeccionar los pronósticos a muy corto y mediano plazo que, en la región de el Caribe, solo Cuba y México los elaboran. 

    Su área fundamental de trabajo está dedicada a las investigaciones y los servicios, encargada de medir, recopilar y procesar variables del clima y de la contaminación atmosférica; operar los sistemas de vigilancia; llevar a cabo las indagaciones científicas dirigidas a perfeccionar la predicción meteorológica y climática, especialmente de los fenómenos que constituyen un peligro para la vida humana, los recursos materiales y la economía nacional.

    En cuanto a su esfera puramente investigativa agrupa cuatro centros nacionales: Clima, Agrometeorología, Física de la Atmósfera y Contaminación Atmosférica, mientras la de servicios abarca los Sistemas Básicos, integrada por Pronósticos, Meteorología Marítima, Atención a la Red de Estaciones, Infocomunicaciones y Radares, esta última responsabilizad con la emisión de los partes del tiempo y  servicios agregados dirigidos a la agricultura, la marina, la aeronáutica y otros.

   Desde el punto de vista internacional, establece convenios con la Organización Meteorológica Mundial y otras instituciones homólogas que brindan asesoramiento, información e intercambio de tecnologías, en particular con  el Centro Regional de Huracanes, ubicados en Estados Unidos.

   Sin embargo, el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos, vigente por más de 60 años, impide la adquisición de piezas y equipos en su mercado para la modernización de las estaciones meteorológicas cubanas y el acceso a tecnologías de última generación a fin de recibir imágenes satelitales, a pesar se lo cual el Insmet presta asistencia técnica a otras naciones.

Destacadas
Meteorología, servicio de primera en un nuevo aniversario
Sesiona hasta este domingo Festival de Música Campesina “Identidad y Tradición”
Provocaciones de EEUU contra la RPDC persisten, denuncia Rusia
Gaza al borde del abismo, alerta doctor palestino
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios