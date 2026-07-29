Primera Cumbre Pública Mundial África sesionará en Etiopía

La Cumbre Pública Mundial: África comenzará hoy en Etiopía con representantes de 54 países del continente y socios internacionales, un espacio para impulsar la cooperación, el desarrollo sostenible, la innovación y la diplomacia pública.

Esta primera edición africana, prevista dos días en la sede de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, marca un hito significativo en el creciente papel del continente a la hora de definir los debates globales sobre gobernanza, liderazgo centrado en las personas y cooperación internacional.

Organizada por la Asamblea Mundial de los Pueblos en colaboración con organizaciones africanas e internacionales, la cumbre tiene como lema «Un nuevo mundo: África en la configuración de un futuro compartido». Más de 700 participantes, entre ellos funcionarios gubernamentales, diplomáticos, líderes empresariales, académicos, periodistas, innovadores tecnológicos, representantes juveniles y actores de la sociedad civil, abordarán cuestiones que definen el futuro de África y su papel en un mundo en rápida transformación.

El programa del evento incluye sesiones plenarias y mesas redondas sobre infraestructuras sostenibles, sistemas alimentarios y de información, cooperación científica, educación, participación juvenil, diplomacia pública y preservación del patrimonio cultural africano.

Asimismo, el Club Internacional de Medios organizará una sesión especial para analizar el papel de la cooperación mediática internacional y la diplomacia pública a la hora de abordar desafíos mundiales apremiantes.

Uno de los puntos culminantes de la cumbre será la exposición «Unity» (Unidad) una muestra de arte contemporáneo a gran escala que reúne a artistas de 16 países africanos y a un artista afrobrasileño cuya obra refleja los vínculos perdurables del continente con su diáspora global.

Según el secretario general de la Asamblea Mundial de los Pueblos, Andrey Belyaninov, «el arte es uno de los lenguajes más universales de la humanidad y uno de los instrumentos más eficaces de la diplomacia pública. Une a las personas allí donde las palabras por sí solas pueden resultar insuficientes».

Belyaninov señaló que celebración de la Cumbre Pública Mundial en Etiopía reconoce el papel creciente de África como fuerza clave en la configuración de un nuevo orden mundial.

Se prevé que los resultados del cónclave contribuyan a los debates de la Segunda Asamblea Pública Mundial, prevista para septiembre próximo en Moscú, Rusia.

Gracias a su amplia participación y a su enfoque en el papel de África en la configuración de un futuro global compartido, la Cumbre Pública Mundial situará a Etiopía en el centro de un importante diálogo internacional sobre cooperación, innovación, diplomacia y el futuro del continente.