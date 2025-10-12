domingo 12 octubre 2025
Contribuye movilización popular santiaguera a la cosecha cafetalera

Picture of Leticia Creach Andreu
Leticia Creach Andreu

Desde la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba salieron más de mil personas de los diferentes sectores económicos y sociales para brindar su apoyo a la cosecha cafetalera.


En el Consejo popular Ramón de las Yaguas del municipio cabecera, las organizaciones de masas y los sectores productivos, y de enseñanza de conjunto con las autoridades de la provincia ratificaron su compromiso en la recogida del grano.

La cosecha cafetalera en Santiago entrelaza progreso, tradición e identidad cultural contribuyendo al desarrollo socioeconómico del territorio.

