Contribuye movilización popular santiaguera a la cosecha cafetalera

Desde la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba salieron más de mil personas de los diferentes sectores económicos y sociales para brindar su apoyo a la cosecha cafetalera.



En el Consejo popular Ramón de las Yaguas del municipio cabecera, las organizaciones de masas y los sectores productivos, y de enseñanza de conjunto con las autoridades de la provincia ratificaron su compromiso en la recogida del grano.



La cosecha cafetalera en Santiago entrelaza progreso, tradición e identidad cultural contribuyendo al desarrollo socioeconómico del territorio.