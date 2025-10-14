martes 14 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Joven india denuncia campaña contra Venezuela desde EEUU

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Nueva Delhi, 14 oct.— Ruchika Baid, estudiante de doctorado en la Universidad de Delhi, denunció la campaña de mentiras generadas desde Estados Unidos para justificar su política agresiva e intento de invasión contra Venezuela.

En declaraciones a Prensa Latina, la joven especializada en estudios germánicos y románicos señaló que la imagen que se pretende establecer sobre el país suramericano está muy influenciada por la desinformación.

“Quiero mencionar que en los últimos años la situación en Venezuela ha sido objeto de un gran debate internacional y la imagen del país que circula en el mundo está muy influenciada por la desinformación, generada especialmente por parte de Estados Unidos, con el fin de justificar sanciones económicas y presiones políticas sobre la nación sudamericana”, dijo.

Baid apuntó que resulta necesario tener en cuenta que esas narrativas intentan generar una imagen parcial y muy negativa de Venezuela.

En ese sentido, señaló que es clave divulgar la realidad venezolana para así desplegar una visión más justa y bien informada del país.

La joven india destacó que Venezuela es un país profundamente hermoso, rico en paisajes, en cultura, en historia y por su pueblo.

Consideró importante recordar que el país sudamericano, a pesar de las dificultades, mantiene viva su alegría y su libertad.

“Entonces esperamos que prevalezca la paz, la democracia y la libertad del país”, agregó la estudiante.

Recientemente, profesores y estudiantes de India ratificaron su rechazo a la amenaza contra los pueblos como el peligroso escenario que enfrenta hoy Venezuela con barcos militares de Estados Unidos cercanos a sus costas.

Consideraron que ante este panorama, las naciones que aman la paz deben unirse para poder enfrentar esa agresión al país sudamericano.

Destacadas
Joven india denuncia campaña contra Venezuela desde EEUU
Más de 24 millones de USD recaudados por ETECSA en 46 días, informa el Primer Ministro
Fidel tenía razón sobre el cinismo, las mentiras, las armas y la paradoja de la paz a bombazos de EE.UU.
La Crianza Respetuosa frente al Código de la Niñez, adolescencias y juventudes
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios