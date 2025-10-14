Joven india denuncia campaña contra Venezuela desde EEUU

Nueva Delhi, 14 oct.— Ruchika Baid, estudiante de doctorado en la Universidad de Delhi, denunció la campaña de mentiras generadas desde Estados Unidos para justificar su política agresiva e intento de invasión contra Venezuela.

En declaraciones a Prensa Latina, la joven especializada en estudios germánicos y románicos señaló que la imagen que se pretende establecer sobre el país suramericano está muy influenciada por la desinformación.

“Quiero mencionar que en los últimos años la situación en Venezuela ha sido objeto de un gran debate internacional y la imagen del país que circula en el mundo está muy influenciada por la desinformación, generada especialmente por parte de Estados Unidos, con el fin de justificar sanciones económicas y presiones políticas sobre la nación sudamericana”, dijo.

Baid apuntó que resulta necesario tener en cuenta que esas narrativas intentan generar una imagen parcial y muy negativa de Venezuela.

En ese sentido, señaló que es clave divulgar la realidad venezolana para así desplegar una visión más justa y bien informada del país.

La joven india destacó que Venezuela es un país profundamente hermoso, rico en paisajes, en cultura, en historia y por su pueblo.

Consideró importante recordar que el país sudamericano, a pesar de las dificultades, mantiene viva su alegría y su libertad.

“Entonces esperamos que prevalezca la paz, la democracia y la libertad del país”, agregó la estudiante.

Recientemente, profesores y estudiantes de India ratificaron su rechazo a la amenaza contra los pueblos como el peligroso escenario que enfrenta hoy Venezuela con barcos militares de Estados Unidos cercanos a sus costas.

Consideraron que ante este panorama, las naciones que aman la paz deben unirse para poder enfrentar esa agresión al país sudamericano.