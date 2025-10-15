miércoles 15 octubre 2025
Recorre San Luis, Bandera del Aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

Grisell Pupo Montes de Oca
La bandera conmemorativa del Aniversario 65 de la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) llegó a San Luis en la tarde del martes 14 de octubre, fue recibida por socios de la  Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández, unidad vanguardia Nacional que exhibe excelentes resultados en la producción y comercialización de productos del campo.

Al fundador de la unidad, José Hernández Suárez, en su hogar, lo sorprendió la comitiva que portaba la insignia, encabezada por Yusmaikel Valier Ramírez, miembro del Buró provincial del Partido.

Visiblemente emocionado, Pepe agradeció el gesto y en sus palabras recordó que una vez triunfada la Revolución cubana, el campesinado fue dueño de las tierras que trabajaba.

Este 15 de octubre la bandera 65 aniversario de la fundación de la ANAP estará en áreas de campesinos destacados pertenecientes a las unidades campesinas  Antonio Guiteras y Desembarco del Granma. En horas de la tarde se entrega al municipio Mella.  

La bandera recorre los 9 municipios de la provincia de Santiago de Cuba como parte del homenaje por los 65 años de creada la ANAP, cumpleaños que será celebrado 17 de mayo de 2026.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
