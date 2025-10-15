Recorre San Luis, Bandera del Aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

La bandera conmemorativa del Aniversario 65 de la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) llegó a San Luis en la tarde del martes 14 de octubre, fue recibida por socios de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández, unidad vanguardia Nacional que exhibe excelentes resultados en la producción y comercialización de productos del campo.

Al fundador de la unidad, José Hernández Suárez, en su hogar, lo sorprendió la comitiva que portaba la insignia, encabezada por Yusmaikel Valier Ramírez, miembro del Buró provincial del Partido.

Visiblemente emocionado, Pepe agradeció el gesto y en sus palabras recordó que una vez triunfada la Revolución cubana, el campesinado fue dueño de las tierras que trabajaba.

Este 15 de octubre la bandera 65 aniversario de la fundación de la ANAP estará en áreas de campesinos destacados pertenecientes a las unidades campesinas Antonio Guiteras y Desembarco del Granma. En horas de la tarde se entrega al municipio Mella.

La bandera recorre los 9 municipios de la provincia de Santiago de Cuba como parte del homenaje por los 65 años de creada la ANAP, cumpleaños que será celebrado 17 de mayo de 2026.