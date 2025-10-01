Futbolistas cubanos a Torneo Uncaf Sub-16

Por: Raul Hernández Lima
Viña del Mar.— Una selección cubana participará en el Torneo Uncaf Sub-16 de Guatemala 2025, por invitación de esa confederación.
Los dirigidos por Sandro Sevillano arribaron este martes a la sede del evento y debutarán el jueves, precisamente ante el anfitrión.
Anclados en el grupo A de la competición, se medirán también ante Panamá (dos días después) y cerrarán la fase de grupos el cinco de octubre frente a Nicaragua.
El apartado B está conformado por las selecciones de El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, las que de igual manera se enfrentarán entre todas a partido único.
Culminada esa fase se discutirán los puestos del uno al ocho de manera que los primeros lugares de cada llave dirimirán el título del torneo y los segundos buscarán completar el podio.
Los terceros jugarán por el quinto puesto y el duelo entre los cuartos lugares de cada segmento servirá para escapar del sótano en la tabla final.
La Unión Centroamericana de Fútbol se compone de las otras siete naciones que participan en la competición y otra vez eligió a la cubana para completar los ocho elencos en la lid.
La selección de la Isla la integran los siguientes jugadores:
Kevin Reydel Méndez Martiatu
Yulio Noslén Godínez Martínez
Eliecer David Sidos Suárez
Dayan Osmel Céspedes Herrera
Erick Daniel Martín López
Harold Jonathan Cruz Guerra
Deiby Lázaro Borrell Arozarena
David Estrada De Gregorio
Alessandro Sevillano Mojarena
Erik Luis La O Carnet
Omar Antonio Castro Blanco
Dylan Leiva Vives
Jesús Fabián Bernabé Reyes
Deivys Anthony Coroneaux Charón
Yankarlos Iglesias Maneiro
Kevin Daniel Díaz Quirós
Yan Carlos García Aliaga
Iván Darío Pacheco Millares
Israel Antonio Entenza Pérez
Cristhian Alejandro Rodríguez Vázquez