Futbolistas cubanos a Torneo Uncaf Sub-16

Debutarán este jueves ante el anfitrión, Guatemala

Por: Raul Hernández Lima

Viña del Mar.— Una selección cubana participará en el Torneo Uncaf Sub-16 de Guatemala 2025, por invitación de esa confederación.

Los dirigidos por Sandro Sevillano arribaron este martes a la sede del evento y debutarán el jueves, precisamente ante el anfitrión.

Anclados en el grupo A de la competición, se medirán también ante Panamá (dos días después) y cerrarán la fase de grupos el cinco de octubre frente a Nicaragua.

El apartado B está conformado por las selecciones de El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, las que de igual manera se enfrentarán entre todas a partido único.

Culminada esa fase se discutirán los puestos del uno al ocho de manera que los primeros lugares de cada llave dirimirán el título del torneo y los segundos buscarán completar el podio.

Los terceros jugarán por el quinto puesto y el duelo entre los cuartos lugares de cada segmento servirá para escapar del sótano en la tabla final.

La Unión Centroamericana de Fútbol se compone de las otras siete naciones que participan en la competición y otra vez eligió a la cubana para completar los ocho elencos en la lid.

La selección de la Isla la integran los siguientes jugadores:

Kevin Reydel Méndez Martiatu

Yulio Noslén Godínez Martínez

Eliecer David Sidos Suárez

Dayan Osmel Céspedes Herrera

Erick Daniel Martín López

Harold Jonathan Cruz Guerra

Deiby Lázaro Borrell Arozarena

David Estrada De Gregorio

Alessandro Sevillano Mojarena

Erik Luis La O Carnet

Omar Antonio Castro Blanco

Dylan Leiva Vives

Jesús Fabián Bernabé Reyes

Deivys Anthony Coroneaux Charón

Yankarlos Iglesias Maneiro

Kevin Daniel Díaz Quirós

Yan Carlos García Aliaga

Iván Darío Pacheco Millares

Israel Antonio Entenza Pérez

Cristhian Alejandro Rodríguez Vázquez

