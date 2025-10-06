lunes 06 octubre 2025
Daysi Sánchez, más allá de Sonia, regala lecciones de vida

Por: Ivón Peñalver / Foto: Cortesía de la entrevistada

Un breve diálogo con la actriz que interpreta a uno de los personajes mejor concebidos de la telenovela Regreso al corazón. Daysi Sánchez nos habla de Sonia, una mujer compleja a la que ha dado vida para el deleite de los televidentes.

—Daysi, ¿en qué momento de su carrera llega el personaje de Sonia y cuánto le agradece?

—Puedo decir que he tenido una carrera bastante extensa en el teatro y en la docencia. Por eso, Sonia me encontró en una etapa de madurez y experiencia que me permitió captar, desde el inicio, la magnitud del reto y lo mucho que tendría que trabajar para encontrarme con ella, comprenderla, transitarla y, finalmente, disfrutarla.

“En lo personal, llegó en el peor momento posible: estaba atravesando el duelo por la pérdida de mi pareja durante 18 años. Sonia me permitió levantarme y volver al trabajo”.

—¿Cuál fue el mayor desafío al asumir a Sonia?

—Sabía que Sonia sería polémica para el público. Es un personaje visceral, impulsivo, arrollador. El mayor reto fue defenderla a toda costa y mostrarla en toda su dimensión, no solo en una parte.

—En telenovelas anteriores también ha interpretado a madres. ¿Qué distingue a Sonia y con qué se queda de ella?

—La caracterización de esta madre va mucho más allá. Ella es madre, abuela, pesada, atractiva, alegre, amiga, insoportable, necesaria, inolvidable, ocurrente, heroína, enemiga, mujer, cubana. Me quedo con su valor para enfrentar la vida.

—¿Cómo ha sido la recepción del personaje por parte de los televidentes?

—La frase que más me repite el público es: “la odio tanto que la amo”.

—¿La experiencia de Sonia significa un regreso a la pequeña pantalla? Si es así, ¿puede adelantarnos algo de lo próximo?

—Yo quiero trabajar. Recién terminé de grabar con Elena Palacios una serie de 10 capítulos titulada Emocionalmente subversivas. Estoy abierta a todas las propuestas que lleguen. Por ahora, sigo con el teatro y la docencia.

Sin dar muchos detalles, Daysi adelanta que a Sonia aún le queda mucho camino por recorrer, y lo hará entre aguas turbulentas. Sin embargo, la actriz viaja junto a su personaje con la certeza de que se trata de una historia capaz de despertar las más diversas emociones en quienes la siguen.

Para esta mujer, habituada al aplauso del público en el teatro, las palmas llegan ahora desde los hogares. Son el eco de quienes acompañan su dolor por la pérdida de una hija, su entrega incondicional al cuidado de un nieto y la decisión irrevocable de otorgarle un nuevo sentido a sus días. A través de Sonia, Daysi Sánchez comparte generosamente lecciones de vida.

