miércoles 15 octubre 2025
Cuba y Belarús fortalecen sus relaciones interpartidistas

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Roberto Morales Ojeda recibió a la Presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus

Autor: Wennys Díaz Ballaga

En su primera visita a Cuba, Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus, fue recibida ayer, en la sede del Comité Central, por el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba.

En el intercambio, Morales Ojeda expresó: «Es muy importante para nuestro Partido que usted y la delegación que la acompaña hayan podido estar junto a nosotros en la celebración del Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda y el Primer Festival Internacional Granma–Rebelde.

«Creemos que son magníficas oportunidades para un encuentro entre nuestros Partidos, que nos permitirán seguir avanzando en el cumplimiento del acuerdo derivado de la visita a Belarús del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en junio pasado».

Añadió que, si se logra trazar la hoja de ruta –que es la implementación de este acuerdo– será otra oportunidad para materializar la voluntad entre ambos Partidos, así como el fortalecimiento de las relaciones económicas y de desarrollo entre los países.

Por su parte, Olga Nikolaevna Chemodanova, expresó en declaraciones a la prensa, que la representación de Belarús ha mantenido una serie de encuentros y negociaciones con diferentes representantes gubernamentales del país.

Destacó que en los intercambios se ha abordado el tema del bloqueo económico, y «entendemos que hoy la economía es la base, y la seguridad económica es una de las direcciones prioritarias».

«En nuestro país estamos solidarizados con Cuba en cuanto al bloqueo económico, estamos juntos en contra del bloqueo, de las sanciones a las que el Estado está sometido, y haremos todo lo posible para que, a nivel de relaciones interpartidistas, implementemos proyectos dirigidos a apoyar el desarrollo estable y progresivo de nuestras economías», afirmó.

«Estamos dispuestos a realizar una serie de encuentros y a ser una plataforma para negociaciones que se orienten, ante todo, al desarrollo de nuestros países, a nivel de los dos Partidos, de nuestros pueblos y, por supuesto, de nuestros jefes de Estado», añadió la Presidenta del Partido de Belarús Bélaya Rus.

Aseguró, además, que los encuentros realizados hasta el momento y los que tienen pendientes durante su estancia en la Isla, estarán orientados, ante todo, a defender los intereses nacionales de nuestros países, a la paz, a preservar la estabilidad y, por supuesto, al desarrollo de los Estados.

