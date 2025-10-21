martes 21 octubre 2025
Comenzó encuentro de gestión y valoración de cementerios

El XXVI Encuentro Iberoamericano de valoración y gestión de cementerios patrimoniales se inauguró la víspera en el salón Sierra Maestra, del hotel Meliá Santiago de Cuba, cita extendida hasta el próximo 23 de octubre. 

   Luis Noel Doulot, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, refirió que la cita será una experiencia viva, una inmersión profunda en la memoria, en la belleza, y en el alma de una ciudad que no olvida.

   Manifestó el antropólogo que el patrimonio se vive y comparte, y dijo que serán días para debatir, conocer y socializar experiencias vinculadas a la temática central de la cita. 

   Agradeció a quienes hicieron posible la concreción y el desarrollo del evento, que por vez primera se realiza en el país antillano, específicamente en la Ciudad Héroe. 

   En esta ocasión participan delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Cuba. 

   El cementerio patrimonial Santa Ifigenia, la Casa del Caribe, Paisaje Cultural Asociativo de El Cobre y otras instituciones de interés cultural e histórico serán visitadas por los participantes.

   Además, el programa acoge conferencias, paneles, noche mística, mesas temáticas entre otras actividades vinculadas al tópico central del encuentro. 

   El evento también concibe para hoy una conferencia de Omar López, conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, inauguración de las exposiciones Retablo de mil seres y Expo Imago: colección de objetos relacionados con la muerte del Museo Emilio Bacardí, performances, recorridos por museos y por la cripta de la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba. 

