Todo listo en India para reunión de cancilleres de Brics

Nueva Delhi.— India se encuetra lista para acoger mañana jueves y el viernes la reunión de cancilleres del Grupo Brics, organización llamada a jugar un papel protagónico en la construcción de un mundo multipolar, justo e inclusivo.

El encuentro contará con la participación de los titulares de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de los países miembros y socios del bloque, que constituye un actor decisivo en el panorama internacional.

De hecho, ya se encuentran en Nueva Delhi, los ministros Ronald Ozzy Lamola, de Sudáfrica, Sugiono, de Indonesia y Dunoma Umar Ahmed, de Nigeria.

En la primera jornada de la reunión, de acuerdo con la Cancillería, se intercambiarán puntos de vista sobre asuntos globales y regionales de interés común y al día siguiente habrá una sesión central bajo el lema de la presidencia india: Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación surasiática.

A continuación, se desarrollará una mesa redonda dedicada a la reforma de la gobernanza global y el sistema multilateral.

Los cancilleres y jefes de delegación también serán recibidos por el primer ministro de India, Narendra Modi, en un gesto que subraya la relevancia política que Nueva Delhi otorga a la cita diplomática.

Dicha reunión estuvo precedida del segundo encuentro de Sherpas y Sous-Sherpas, la cual duró tres días hasta este miércoles, con el objetivo de fortalecer el diálogo, la cooperación y la acción colectiva, así como reforzar las alianzas que configuran el futuro del Sur Global, según las autoridades a cargo.

La última reunión de cancilleres del Brics tuvo lugar el 26 de septiembre de 2025, al margen del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, entonces bajo la coordinación de India en su calidad de presidencia entrante para 2026.

Para expertos, la referida cita resulta, por tanto, una prueba de fuego para medir la capacidad del bloque de traducir el consenso político en hojas de ruta concretas, en un año en que el grupo celebra dos décadas de existencia y busca consolidarse como un actor indispensable en la escena internacional.

Fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el Brics reúne además a otros importantes mercados emergentes y países en desarrollo, como Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán,Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo conforman el bloque Belarús, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam se unieron al Brics como países socios en 2025.

El peso económico y creciente influencia en la arena internacional, a partir de la amplia agenda de temas en los que trabaja, hacen del grupo intergubernamental una organización clave hacia el futuro.