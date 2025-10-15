Celebran en San Luis día internacional de la mujer rural

Fotos Autora

La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Sabino Pupo de San Luis, es Vanguardia Nacional y fue escogida para celebrar el día internacional de la mujer rural, instaurado hace 18 años por la Asamblea general de Naciones Unidas para reconocer la función y contribución decisivas de estas féminas en la promoción del desarrollo agrícola y la mejora de la seguridad alimentaria.

En el municipio de San Luis, suman más de 700, las campesinas que junto a los hombres son fuerza decisiva en el logro de soberanía alimentaria y de otros aportes que dan beneficio colectivo. Por eso, organizaciones sociales y políticas como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de mujeres Cubanas, las agasajaron.

Las féminas de nuestros campos son imprescindibles en la vida sanluisera. Ellas hacen gala al empoderamiento que un sistema social como el nuestro, les facilita y reconoce.