miércoles 15 octubre 2025
Celebran en San Luis día internacional de la mujer rural

Grisell Pupo Montes de Oca
La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Sabino Pupo de San Luis, es Vanguardia Nacional y fue escogida para celebrar el día internacional de la mujer rural, instaurado hace 18 años por la Asamblea general de Naciones Unidas  para reconocer la función y contribución decisivas de estas féminas en la promoción del desarrollo agrícola y la mejora de la seguridad alimentaria.

En el municipio de San Luis, suman más de 700, las campesinas que junto a los hombres son fuerza  decisiva en el  logro de soberanía alimentaria y de otros aportes que dan beneficio colectivo. Por eso, organizaciones sociales y políticas como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de mujeres Cubanas, las agasajaron.

Las féminas de nuestros campos son imprescindibles en la vida sanluisera. Ellas hacen gala al empoderamiento que un sistema social como el nuestro, les facilita y reconoce.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
