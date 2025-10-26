AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 13.

Publicado 6:35 pm

…Melissa se intensifica ligeramente al sur de Jamaica…

El huracán Melissa durante las últimas 12 horas ha continuado ganando ligeramente en intensidad. Los vientos máximos sostenidos aumentaron hasta 230 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 941 hectoPascal, por lo que se mantiene como un huracán categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson.

A las seis de la tarde el ojo del huracán Melissa fue estimado en los 16.4 grados de latitud Norte y los 77.3 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 175 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a 425 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve lentamente con un rumbo próximo al oeste a una velocidad de traslación de siete kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas este sistema continuará su lento movimiento hacia el oeste en los mares al sur de Jamaica. Se pronostica que luego, el huracán incline gradualmente su trayectoria al norte y el nordeste, para transitar muy cerca o sobre Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por los mares al sur de la región oriental de Cuba.

Las bandas externas de este huracán continuarán incrementando los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba, las que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas. Se mantendrán las fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma y Santiago de Cuba con inundaciones ligeras en zonas bajas de este litoral.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la mañana del lunes.