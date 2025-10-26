domingo 26 octubre 2025
AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 12.

HURACÁN MELISSA

…Melissa experimenta una rápida intensificación al sudeste de Jamaica…

El huracán Melissa durante las últimas 12 horas ha continuado ganando en intensidad y experimentó un proceso de rápida intensificación, alcanzando vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 944 hectoPascal, por lo que se convirtió en un huracán categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

A las seis de la mañana la región central del huracán Melissa fue estimada en los 16.3 grados de latitud Norte y los 76.4 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 180 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica y a 415 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve con un rumbo próximo al oeste y posee una velocidad de traslación de siete kilómetros por hora.

En las próximas horas este sistema estará desplazándose lentamente en las cercanías de Jamaica. Se prevé que este poderoso huracán continúe su lento movimiento hacia el oeste y luego gire gradualmente al norte y nordeste en los próximos días para transitar muy cerca o sobre Jamaica, aproximandose el martes al territorio nacional por los mares al sur de la región oriental de Cuba.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad, pues las bandas externas de este sistema incrementarán gradualmente los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba. A partir de hoy se iniciarán fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy domingo.

