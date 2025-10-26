El machete, arma más temida por los soldados españoles

Uno de los hechos más significativos de la primera guerra por la independencia de Cuba se produjo el 26 de octubre de 1868, hace hoy 157 años, cuando en las proximidades del poblado de Baire, un grupo de revolucionarios al mando del sargento Máximo Gómez Báez, utilizando como arma el machete, atacó a una columna española de 700 hombres al mando del coronel Demeterio Quiroz, que procedente de Santiago de Cuba pretendía llegar a Bayamo para recuperar esa ciudad en poder de las fuerzas independentistas de Carlos Manuel de Céspedes.

A Gómez, que se encontraba en Jiguaní al mando del general Donato Mármol, le fue confiada la misión de detener a esa columna colonialista, acampada en esos momentos en Baire, lo que el dominicano aprovechó para situar varias emboscadas a ambos lados del camino a la salida del poblado, escogiéndose para el ataque sorpresivo el lugar conocido por Venta o Tienda del Pino, también llamado Pinos de Baire.

La orden de Máximo Gómez a sus hombres que ya habían sido entrenados en el uso del machete como arma de guerra fueron terminantes, “Nadie se levante, haga fuego y me siga hasta que yo en persona salga al camino y grite: ¡Al Machete!”.

Ese 26 de octubre de 1868, dos compañías españolas reiniciaban la marcha y apenas los últimos soldados se habían separado de Baire, cuando menos lo esperaban, saltaron al camino los insurgentes machete en mano y aniquilaron a los colonialistas.

El resultado de esta primera carga al machete de la historia fue de más de 200 soldados muertos con heridas atroces de 20 centímetros y más, impresionante para los sobrevivientes que no conocían los efectos de esa terrible arma blandida por los insurgentes cubanos al mando del dominicano Máximo Gómez.

Cuentan que los pocos sobrevivientes del ataque se retiraron aterrorizados del escenario de la emboscada hacia Baire y el propio jefe de la columna, coronel Demetrio Quiroz, con el temor de ser atacado de esa forma, abandonó rápidamente el poblado y se retiró hacia Santiago de Cuba sin cumplir su cometido de retomar Bayamo.

Desde entonces, el machete, que se utilizaba en Cuba como instrumento de trabajo agrícola, se convirtió en el arma más preciada del Ejército Libertador Cubano y en la más temida por los soldados españoles en todo el proceso de lucha para alcanzar la independencia.