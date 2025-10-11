sábado 11 octubre 2025
Asunción acogerá Juegos Panamericanos de 2031

La Habana.— Los Juegos Panamericanos de 2031 tendrán por sede a la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Así quedó definido tras las elecciones realizadas este viernes, en el marco de la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports, con asiento en Santiago de Chile.

La urbe paraguaya fue declarada vencedora al lograr 28 votos a favor, frente a 24 que obtuvo la propuesta conjunta de Río de Janeiro-Niterói, de Brasil.

El proyecto presentado por los paraguayos contempla la construcción de infraestructuras claves como una Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y una nueva Arena dentro del Parque Olímpico.

Con la exitosa organización de los recientes Juegos Panamericanos Júnior, acogidos en suelo guaraní, la ciudad demostró su capacidad operativa y hospitalaria.

Esta buena impresión les aseguró el triunfo ante un experimentado Brasil, organizador de la justas continentales de Sao Paulo 1963 y Río de Janiero 2007.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, celebró la victoria en su cuenta personal de la red social X.

«El 2031 nos encontrará unidos, orgullosos y listos para mostrar al mundo la fuerza y la pasión de nuestra gente», escribió el mandatario.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
