Confiscan embarcaciones producto de hallazgos marítimos

En virtud de lo dispuesto en el resuelvo CUARTO de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba.

Mediante la Resolución No. 20/2025 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 2 de septiembre de 2025, fue confiscada la embarcación tipo Kayak biplaza, color azul, material del casco Fibber Glass, eslora 4.10 metros, manga 0.82 metros, puntal 0.26 metros, marca Fontana, hallazgo ocurrido el 28 de enero de 2025, en la zona de Punta Casquito, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.

Mediante la Resolución No. 21/2025 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 2 de septiembre de 2025, fue confiscada la embarcación, tipo Zodiac, material del casco goma y plástico, color blanco y rojo, eslora 2.40 metros, manga 1.40 metros, puntal 0.40 metros, con un escrito en la amura de la banda de babor “AXE-F82731”, con un motor fuera de borda, marca Mercury, número de Serie: 02134266, de 6.0 HP, hallazgo ocurrido el 07 de junio de 2025, en la zona frente del Poblado Uvero, municipio Guamá, provincia Santiago de Cuba.

Los afectados con las referidas resoluciones, podrán reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales a partir de su publicación.

Dirección de Tropas Guardafronteras

Ministerio del Interior