Adoptan medidas de protección ante la cercanía de Melissa a Songo-La Maya (+Fotos)

Publicado 5: 28 pm / Fotos Autora

El huracán Melissa se acerca a territorio cubano y en Songo-La Maya se adoptan todas las medidas necesarias para proteger la vida de las personas y los recursos de la economía. El Consejo de Defensa está activado de manera permanente para atender las vulnerabilidades de este territorio, mayormente montañoso.

Mientras el territorio se prepara para minimizar riesgos ante el paso del evento meteorológico más de 100 hombres y mujeres extienden sus brazos para donar sangre y mantener la vitalidad de servicios imprescindibles de la salud pública. Al mismo tiempo en la red de bodegas de los 16 consejos populares se entregan productos alimenticios para niños, embarazadas y adultos mayores.

Eider Tamayo Castillo, Presidente del Consejo de Defensa Municipal, recorrió en las últimas horas varias comunidades para comprobar el cumplimiento de las acciones de seguridad en entidades estatales y dialogar de manera directa con el pueblo para que se protejan ante la cercanía del huracán.

Hasta el Hogar materno 8 de Marzo llegó el dirigente songomayense para interesarse por las gestantes y su protección durante el paso del huracán Melissa. Para mayor seguridad de las futuras madres, serán trasladadas en la jornada de hoy para la escuela Adela Desquirón, por presentar mejor estado constructivo.

También se chequea de manera diaria la producción, traslado y venta del pan de la canasta familiar normada y se asegura combustible para las panaderías que cuentan con grupo electrógeno para seguir laborando cuando falte el fluido eléctrico. Otros establecimientos de este tipo cuentan con hornos de leña y carbón, como vía alternativa para hacer el pan de la canasta básica.

Hasta Joturo, uno de los principales embalses de agua del municipio, llegó el Presidente del Consejo de Defensa en Songo La Maya para conocer de primera mano las medidas de protección de los equipos de bombeo y el nivel de llenado de la presa. Hasta este minuto se encuentra a un 60 por ciento con respecto a la altura del aliviadero y están drenando un nivel de agua para enfrentar las lluvias de Melissa en mejores condiciones.

En la Tierra del León de Oriente ya se han protegido más de 18 mil personas en casas de familiares, amistades o vecinos y hoy se evacuarán 400 habitantes de la comunidad de Matahambre para una entidad estatal con un estado constructivo seguro para proteger sus vidas y recursos.

Continúan implementando todas las acciones comunicativas posibles a través de los medios de prensa del territorio, carros con bocinas en las calles y el diálogo cara a cara desde las zonas de defensa y los barrios, con la colaboración de las organizaciones de masas.

Se establecen puntos de información colectiva en los consejos populares, en casas de vecinos que tienen planta eléctrica. En el día de hoy se trasladan varios radioaficionados a zonas que suelen incomunicarse por la crecida de los ríos y donde las vías alternativas como teléfono o internet no funcionan en tiempos de contingencia meteorológica.

El sector agrícola ya colocó a resguardo todos los animales que estaban en zonas bajas, se continúa la recolección de producciones en cosecha para distribuir en mercados agropecuarios y la fuerza interna se mantiene recogiendo café hoy para evitar la caída de los granos maduros al suelo.

Hoy lunes aún se podan árboles por parte de la Empresa de Servicios Comunales y el sector eléctrico, se desmontan techos de entidades estatales para evitar daños o pérdida y el sector de la salud ya dispuso medicamentos, balones de oxígeno y personal calificado en las zonas de difícil acceso o que puedan quedar incomunicadas.

En la jornada de hoy continúan adoptándose medidas de protección a la vida de los habitantes y los recursos para que los daños sean los menores posibles cuando Melissa toque tierra en el oriente cubano. Desde nuestra web y cuentas en redes sociales seguiremos informando.