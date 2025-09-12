Supremo de Brasil divulga sentencia íntegra contra Bolsonaro

Brasilia, 12 sep.— El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil hará pública hoy de forma oficial la sentencia íntegra, con detalles de cómo se distribuirán las penas de los condenados por tentativa golpista, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.

La jornada de este viernes marcará la culminación de un proceso judicial sin precedentes en la historia política nacional.

El STF condenó la víspera a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión en régimen inicialmente cerrado, tras considerarlo culpable de cinco delitos graves vinculados al plan para desconocer el resultado electoral de 2022.

Cuatro de cinco jueces de la primera sala del juzgado encontraron que lideró una organización criminal armada, incitó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la política, atentó contra el Estado Democrático de Derecho, promovió daños al patrimonio público y buscó abolir de forma violenta el régimen constitucional.

La lectura integral de la sentencia servirá para precisar las penas de los otros siete acusados del llamado núcleo crucial o principal de la trama golpista, entre ellos exministros y militares.

Con ello se formalizará un capítulo judicial que tendrá efectos inmediatos en la sociedad y en la política.

Aunque Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares, la definición de la ejecución del castigo podría derivar en su traslado a una cárcel federal.

La Fiscalía General solicitó condiciones de seguridad reforzada para evitar disturbios o intentos de fuga.

Por su parte, la defensa del exmandatario ya anunció que recurrirá al pleno del STF, compuesto por 11 ministros, con el fin de suspender la condena o postergar su cumplimiento.

También insistirá en denunciar supuestas irregularidades procesales.

La decisión intensifica la polarización política en Brasil. Aliados de Bolsonaro calificaron la sentencia de «persecución judicial» y convocaron a movilizaciones en varias ciudades, mientras sectores democráticos y de izquierda celebraron la condena como un triunfo del Estado de Derecho.

En el Congreso Nacional, diputados cercanos al excapitán del Ejército discuten la posibilidad de impulsar una amnistía para los implicados en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, aunque la mayoría de los bloques parlamentarios considera esa salida inviable y peligrosa para la estabilidad institucional.

Más allá de apelaciones legales y los forcejeos políticos que puedan surgir, el fallo establece un hito jurídico: por vez primera vez un expresidente brasileño recibe una condena penal por atentar contra el orden democrático.

Lo que ocurra este viernes y en los próximos días será decisivo para medir la capacidad de las instituciones en Brasil de cerrar una de las etapas más turbulentas de su historia reciente.