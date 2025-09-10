miércoles 10 septiembre 2025
Radio Triple M, un corazón que late en la Sierra Maestra

Picture of Joel Macías Rivas
Joel Macías Rivas

Fotos: Javier Labrada

En el municipio Tercer Frente, en la Sierra Maestra, los trabajadores de Radio Triple M no solo manejan micrófonos, grabadoras y sonidos, son un colectivo que trasciende la técnica y se convierte en referencia viva de la información diaria, como una panorámica precisa que nadie dibuja con tanta fidelidad en el éter como ellos.

Esa cercanía que han construido con su gente fue la razón por la que el Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) les otorgó el Premio del Barrio, un reconocimiento que llega a quienes, día tras día, ponen corazón y entrega, demostrando que amar a la patria también es servirla y cuidarla, como hacen los hijos agradecidos por todo lo recibido.

Son más de 30 años acompañando a los campesinos de estas montañas, escuchando y contando las historias que ellos mismos protagonizan, y con ellos han compartido hasta el “dulce” dolor del picazo de las hormigas en el cuello mojado por el rocío del cafetal y el sudor del trabajo, y han aprendido junto a ellos que siempre hay más motivos para celebrar la vida que razones para sufrirla; también han sabido regalar momentos de recreo y alegría, haciendo de cada encuentro un instante que queda en la memoria.

Estos realizadores son hombres y mujeres sencillos, nacidos y formados en el rigor de esas mismas lomas donde, en 1958, se levantó y triunfó el Tercer Frente guerrillero bajo el mando de Juan Almeida Bosque; montañas que aún guardan el eco de la gesta y acogen a los campesinos entre cafetales y arroyos, con quienes la radio comparte faenas, fiestas y silencios y, con la fuerza de la memoria y la sencillez de la vida diaria, recuerdan que la dignidad se defiende juntos, con amor y con unidad.

Radio Triple M, que fue reconocida con el Premio del Barrio, no es solo una emisora; es un corazón que late por su gente y que en cada palabra al aire lleva el eco de la Sierra, el sudor y la humedad agradecida de los cafetales, y la certeza de que, mientras se defienda la unidad y el amor, la vida siempre encontrará motivos para celebrarse.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…