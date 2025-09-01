Proyecto social «Por una sonrisa» acoge a niños con discapacidad intelectual en San Luis

Por Yaumaris Hechavarria Driggs

San Luis, Santiago de Cuba, 1 sep.— El proyecto «Por una Sonrisa» de este municipio acoge a niños en situación de discapacidad intelectual.

Recientemente, sus integrantes recorrieron la Finca Monte Sion del productor Roberto Montero Fuentes.

En la visita se produjo un intercambio de ideas con proyecciones a futuro, como la creación de un Círculo de interés para el desarrollo de la fruticultura moderna que incluirá a los niños con necesidades especiales del proyecto.

Además de los profesores del INDER Erasmo Robert y Alfredo Pomber, la trabajadora social Leyanis Cuñat Hernández, la funcionaria del gobierno municipal Marisleidis Serra Rodríguez y la representante del proyecto «Por una

Sonrisa» Yaumari Hechavarria Driggs, periodista de Radio Majaguabo, hubo otros participantes.