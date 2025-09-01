lunes 01 septiembre 2025
Proyecto social «Por una sonrisa» acoge a niños con discapacidad intelectual en San Luis

Por Yaumaris Hechavarria Driggs

San Luis, Santiago de Cuba, 1 sep.— El proyecto «Por una Sonrisa» de este municipio acoge a niños en situación de discapacidad intelectual.

Recientemente, sus integrantes recorrieron la Finca Monte Sion del productor Roberto Montero Fuentes.

En la visita se produjo un intercambio de ideas con proyecciones a futuro, como la creación de un Círculo de interés para el desarrollo de la fruticultura moderna que incluirá a los niños con necesidades especiales del proyecto.

Además de los profesores del INDER Erasmo Robert y Alfredo Pomber, la trabajadora social Leyanis Cuñat Hernández, la funcionaria del gobierno municipal Marisleidis Serra Rodríguez y la representante del proyecto «Por una

Sonrisa» Yaumari Hechavarria Driggs, periodista de Radio Majaguabo, hubo otros participantes.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…