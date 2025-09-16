México conmemora con desfile militar inicio de lucha independentista

Ciudad de México, 16 sep.— Las celebraciones por el aniversario 215 del inicio de las luchas por la independencia de México proseguirán hoy en esta capital con el tradicional desfile militar, el primero en ser encabezado por una mujer.

Anoche la presidenta Claudia Sheinbaum hizo historia también al lanzar los vivas y arengas propios de la ceremonia del Grito –hasta ese momento liderada exclusivamente por mandatarios-, desde el balcón de Palacio Nacional y ante una plancha del Zócalo desbordada.

El desfile de este martes, encabezado igualmente por la dignataria, comenzará a las 10:00 hora local y se prevé culmine alrededor de las 13:00.

Según la información divulgada, participarán unos 16 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, entre estos, más de cuatro mil mujeres, acompañados por una cifra superior a los 600 vehículos temáticos operativos y 100 aviones que forman parte de la parada aérea.

Además, se presentarán 307 caballos, 164 binomios caninos, 27 águilas y varios halcones.

Con motivo de las fiestas patrias, que conmemoran el llamado en 1810 del cura Miguel Hidalgo al pueblo de Dolores a levantarse en armas, la Ciudad de México desplegó en el Zócalo y las explanadas de las 16 alcaldías capitalinas un dispositivo de vialidad, seguridad y prevención.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana de la urbe, Pablo Vázquez, participan 13 mil policías, apoyados por dos mil 300 vehículos, ambulancias, motoambulancias y cinco helicópteros.

“Además, ya se encuentra en marcha el Programa Conduce Sin Alcohol, que refuerza la instalación de puntos de revisión las 24 horas del día y con cobertura en toda la Ciudad de México para la prevención de hechos de tránsito relacionados” con esta sustancia, añadió.