Acusan a Israel de destruir el medio ambiente en Gaza y Cisjordania

Ramala, 16 sep.— La Autoridad de Calidad Ambiental palestina acusó hoy a Israel de destruir la naturaleza y de contaminar los territorios ocupados con sus políticas de guerra, anexión y expulsión de sus habitantes.

El gobierno de ese país práctica un ecocidio sistemático mediante bombardeos y ataques, que destruyeron la infraestructura de la Franja de Gaza y provocaron la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del suelo, el aire y el agua, afirmó el organismo en un comunicado con motivo de celebrarse este martes el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

La institución también criticó el colapso de los sistemas de agua y alcantarillado, así como la propagación de desechos peligrosos en ese territorio palestino por la guerra iniciada hace más de 23 meses.

Además, criticó las políticas de confiscación, expansión de las colonias y las emisiones de las fábricas de los asentamientos en Cisjordania, que superan los seis millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año.

Pese a esa campaña de destrucción, Palestina continúa con su compromiso moral y nacional de proteger el medio ambiente, aseguró.

La Autoridad de Calidad Ambiental enfatizó que la protección de la capa de ozono es una cuestión humanitaria global y parte integral del derecho del pueblo palestino a “un medio ambiente limpio, libre de ocupación, contaminación y asentamientos coloniales”.

A pesar de las duras condiciones, estamos comprometidos con los acuerdos internacionales para proteger el clima y garantizar un futuro seguro y saludable para las generaciones futuras, recalcó.

Al mismo tiempo, llamó al mundo a “asumir sus responsabilidades y poner fin a la ocupación, que representa la mayor amenaza para el medio ambiente palestino”.