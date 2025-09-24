Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Autor: Luis Alberto Portuondo

La ejecución de una estrategia que incluye procesos inversionistas y de rehabilitación en redes y sistemas –con el protagonismo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), sus empresas y un grupo importante de entidades–, se intensifica en esta provincial, cuyo municipio cabecera tiene a más de 400 000 personas afectadas por la sequía.

En ese sentido, una inversión que asciende a 200 millones de pesos se realiza en el Trasvase Mogote –que viene desde la presa Carlos Manuel de Céspedes–, para disminuir las pérdidas por evaporación y filtraciones inherentes al proceso con una conductora de mil milímetros, que llevará el preciado líquido directamente hacia una de las ubicadas en el embalse Gilbert.

En días recientes, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del inrh, chequeó la marcha del programa –junto a Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido, y Manuel Falcón Hernández, gobernador–, en el embalse Gota Blanca, que está al 17,8 % de su capacidad, y en el que se trabaja en la instalación de un equipo de bombeo provisional que favorecerá la entrega de otros cien litros por segundo al Sistema Quintero, responsable de abastecer a cerca del 80 % de la población de la Ciudad Héroe.

Para coadyuvar a la capacidad de almacenamiento en las viviendas, la Empresa de la Industria Militar Ernesto Che Guevara valora la fabricación de tanques de 208 y 1 500 litros, con el aseguramiento energético y disponibilidad de materias primas vitales.

En el poblado de Sevilla, del municipio cabecera, se instala una conductora de agua de 500 milímetros que se extenderá 1,5 kilómetros para abastecer a más de 7 000 residentes.

Es destacable que en la estación de rebombeo Campo de Tiro se concluyó el montaje de tres equipos nuevos y su puesta en marcha para abastecer a cerca de 40 000 santiagueros mediante el Sistema San Juan, a las zonas del litoral, Caballo Blanco y 30 de Noviembre.

La estrategia también concibe la transportación del vital líquido mediante formaciones ferroviarias con vagones cisterna y el uso de las pipas de las entidades –incluso las de la Cervecería Hatuey–, para llegar hasta las comunidades más afectadas y de una decena de carros cisterna con igual propósito.