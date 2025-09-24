miércoles 24 septiembre 2025
Garantiza institución educativa santiaguera la lengua de señas como puerta abierta a la inclusión

El pasado 16 de septiembre de 2025, quedó aprobada por el Consejo de Estado el Decreto Ley 94 de Lengua de Señas, norma tiene como fin regular el reconocimiento y uso del idioma oficial de la Comunidad Sorda de Cuba. En la provincia de Santiago de Cuba la escuela especial Eduardo Mesa Llull, de conjunto con la Asociación Nacional de Sordos de Cuba garantiza un amplio proceso a la formación educativa en los educandos con discapacidad auditiva en todos los contextos.

