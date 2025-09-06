sábado 06 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Informan sobre confiscación de embarcación producto de hallazgos marítimos

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El afectado con la referida resolución, podrá reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales a partir de su publicación

Autor: MININT 

En virtud de lo dispuesto en el resuelvo CUARTO de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba.

Se informa, que mediante la Resolución No. 19/2025 del  Jefe  de Departamento  Nacional  de  Capitanías  de Puerto, de  fecha  19 de agosto de 2025, fue confiscada la embarcación tipo bote de motor, con rótulo V17120TC en la banda de estribor y una pegatina con los siguientes  datos:  United  Estates,  Virgin  Islands,  Boat  Registration, expires  June  30,  2025,  eslora:  3.30  metros,  Manga:  1.28  metros, Puntal:  0.43  metros,  material  del  casco  fibra  de  vidrio,  color  blanco, con  un    motor  fuera  de  borda,  marca  TOHATSU  de  9.8  HP  y 1 cilindro, hallazgo ocurrido el 17 de mayo de 2025, en la zona conocida como Cayo Blanco, municipio Pilón, provincia Granma.

El afectado con la referida resolución, podrá reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales a partir de su publicación.


Dirección de Tropas Guardafronteras
Ministerio del Interior

Destacadas
Informan sobre confiscación de embarcación producto de hallazgos marítimos
Evalúan en Santiago de Cuba acciones para recuperar la infraestructura eléctrica
Guardianes del saber

Guardianes del saber

7 junio, 2025
Trabajadores jurídicos en Cuba: legado, compromiso y transformación
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…