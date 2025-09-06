Informan sobre confiscación de embarcación producto de hallazgos marítimos

Autor: MININT

En virtud de lo dispuesto en el resuelvo CUARTO de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba.

Se informa, que mediante la Resolución No. 19/2025 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto, de fecha 19 de agosto de 2025, fue confiscada la embarcación tipo bote de motor, con rótulo V17120TC en la banda de estribor y una pegatina con los siguientes datos: United Estates, Virgin Islands, Boat Registration, expires June 30, 2025, eslora: 3.30 metros, Manga: 1.28 metros, Puntal: 0.43 metros, material del casco fibra de vidrio, color blanco, con un motor fuera de borda, marca TOHATSU de 9.8 HP y 1 cilindro, hallazgo ocurrido el 17 de mayo de 2025, en la zona conocida como Cayo Blanco, municipio Pilón, provincia Granma.

El afectado con la referida resolución, podrá reclamar por escrito ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados, en un término de 20 días naturales a partir de su publicación.



Dirección de Tropas Guardafronteras

Ministerio del Interior