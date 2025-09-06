sábado 06 septiembre 2025
Cuba protesta por exclusión en Clásico Mundial de Béisbol

La Habana.— La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) emitió una nota de protesta contra las trabas impuestas por Estados Unidos, que han impedido su convocatoria oficial al VI Clásico Mundial.

En el documento, la FCBS denunció que, pese a entregar con suficiente antelación la solicitud para conformar su nómina preliminar de 50 jugadores, los organizadores alegaron no contar con la aprobación del gobierno norteamericano, lo que calificó como “política discriminatoria contra los peloteros cubanos”.

“El proceso se ha caracterizado por una dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el trabajo técnico de preparación”, subrayó el texto, al tiempo que cuestionó la incompatibilidad de esas medidas con el espíritu deportivo y con los principios de respeto, equidad y transparencia.

La Federación recalcó que Cuba “no pide privilegios” y que sus atletas ganaron el derecho en el terreno, respaldados por una tradición histórica de títulos olímpicos y mundiales. Añadió que el talento y la pasión del béisbol cubano “no se doblegarán ante exclusiones políticas”.

Esta protesta resulta legítima y necesaria: el deporte debe unir y no servir de rehén a disputas externas. Al margen de burocracias, los peloteros cubanos merecen estar en el Clásico porque lo conquistaron con juego limpio y calidad probada.

